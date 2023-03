DFB-Team beweist gegen Belgien Mentalität

Dank einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr Testspiel gegen Belgien in Köln nur mit 2:3 (1:2) verloren. Im ersten Durchgang diktierten die Gäste klar das Geschehen und ließen das DFB-Team schlecht aussehen. Bereits nach neun Minuten lagen die Belgier, die vom ehemaligen Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco trainiert werden, mit 2:0 vorne. Yannick Carrasco (6. Minute) und Romelu Lukaku (9.) waren die Torschützen. Die deutsche Elf kam drei Tage nach ihrem Arbeitssieg gegen Peru vor 41.500 Zuschauern zunächst überhaupt nicht ins Spiel und lief den schnellen Gegenangriffen der Belgier meist nur hinterher. Einen solchen Konter nutzte Dodi Lukebakio von Hertha BSC fast sogar für das 3:0 (19.), außerdem traf Amadou Onana mit einem Kopfball die Latte (21.).

Can und Nmecha bringen Stabilität

Bundestrainer Hansi Flick reagierte früh und wechselte in der 32. Spielminute für den offensiven Florian Wirtz den defensiven Emre Can ein. Außerdem kam Debütant Felix Nmecha für den angeschlagenen Leon Goretzka. Mit den beiden Neuen wurde das Spiel der Deutschen besser und stabiler. Zudem fiel noch vor der Pause der Ausgleich: Niclas Füllkrug erzielte per Handelfmeter das 1:2 (44.). Es war sein sechster Treffer im sechsten Länderspiel.

Nach dem Seitenwechsel war Deutschland dann die bessere Mannschaft, war hinten nicht mehr so anfällig und erarbeitete sich einige gute Torchancen. Die Belgier brachten das von Marc-André ter Stegen gehütete deutsche Tor dagegen lange Zeit nicht mehr in Gefahr, schlugen dann aber doch noch einmal überraschend zu. Der ehemalige Bundesliga-Profi Kevin De Bruyne, der die ersten beiden belgischen Treffer vorbereitet hatte, schloss diesmal einen Konter selbst ab und krönte sich zum Mann des Spiels (78.).

Kurz vor Ende setzte Serge Gnabry den Schlusspunkt: Nach starkem Solo Kevin Schades über die linke Seite, staubte der Bayern-Profi in der Mitte zum 2:3-Endstand ab (87.).

In Kürze mehr zum Länderspiel zwischen Deutschland und Belgien.

-----------

Deutschland - Belgien 2:3 (1:2)

Tore: 0:1 Carrasco (6.), 0:2 Lukaku (9.), 1:2 Füllkrug (44./Handelfmeter), 1:3 De Bruyne (78.), 2:3 Gnabry (87.)

Zuschauer: 42.910 (ausverkauft)