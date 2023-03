DFB-Team: Aufbruch in eine neue Ära?

Immerhin 45 Minuten durfte Florian Wirtz im Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mitwirken, bis er nach guter erster Halbzeit bereits zur Pause ausgewechselt wurde. Allerdings war der Leverkusener lange verletzt gewesen und keiner der Debütanten im Kader des Bundestrainers. Von denen tauchte lediglich Rechtsverteidiger Marius Wolf in der Startelf auf. Jedoch fällt der 27-jährige Dortmunder, der das gesamte Spiel absolvierte, wohl nicht mehr unter die Kategorie "junge Talente".

Von denen hatte Bundestrainer Hansi Flick einige im Kader, viel spielen durften sie beim 2:0 (2:0)-Arbeitssieg des DFB-Teams gegen Peru aber nicht. "Es war vieles gut", sagte Flick anschließend im ZDF-Studio. "Zwar noch nicht bei hundert Prozent, aber das konnte man auch nicht erwarten."

Fehlender Mut bei Flick

Dagegen hätte man erwarten können, dass Flick ein wenig mehr ausprobiert, als er es letztlich tat. Gerade in Anbetracht der nicht vorhandenen sportlichen Bedeutung des Testspiels gegen die Peruaner, hätte man sich mehr Mut von Flick bei dessen Aufstellung und Einwechslungen gewünscht. Schließlich hatte der Bundestrainer vor dem ersten Auftritt nach der verkorksten WM in Katar auf viele arrivierte Nationalspieler verzichtet, setzte dann aber doch in erster Linie auf die Altbekannten. Und auch als zur Pause neben Wirtz mit Timo Werner und Emre Can zwei weitere Startelf-Spieler den Platz verlassen mussten, brachte Flick mit Leon Goretzka, Serge Gnabry und Mario Götze drei Akteure, von denen er bereits weiß, was sie im DFB-Trikot leisten können.

Erst nach 74 Spielminuten durften mit Kevin Schade und Mergim Berisha zwei Neulinge aufs Feld. Sie kamen in ein zu diesem Zeitpunkt zerfahrenes und unansehnliches Spiel. Das lag zum einen daran, dass die deutsche Elf nach überzeugenden ersten 45 Minuten kaum noch Ideen entwickelte, zum anderen verlor die insgesamt schwache Schiedsrichterin Maria Sole Caputi aus Italien immer wieder die Kontrolle über das Spielgeschehen. Akzente konnten die Neuen jedenfalls keine setzen. Immerhin: Der Ex-Freiburger Schade, der aktuell beim FC Brentford in der englischen Premier League spielt, dribbelte - kaum eingewechselt - mit Riesenschritten auf das Tor der Peruaner zu, verlor aber dann den Ball. Es blieb seine erste und letzte nennenswerte Aktion. Der Augsburger Berisha war gefühlt gar nicht am Ball.

Parallelen zur Ära Klinsmann/Löw?

Flick hat damit eine erste Chance verpasst, wie angekündigt auf junge Talente zu setzen und sie vor der EM im Wettbewerb zu erproben. Dabei hätte ihm eine frühere - zugegebenermaßen schon lange zurückliegende - Phase des Umbruchs im Nationalteam ein Beispiel sein können. Vor knapp 19 Jahren - im Sommer 2004 - hatte das DFB-Team gerade bei der EM enttäuscht und war bereits in der Vorrunde gescheitert. DFB-Teamchef Rudi Völler warf hin, Jürgen Klinsmann übernahm und krempelte die Mannschaft sukzessive um: Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski, die als jüngste Spieler bereits im EM-Kader gestanden hatten, bekamen fortan tragendere Rollen.

Im Herbst 2004 debütierte Innenverteidiger Per Mertesacker im DFB-Team. Nach überstandener, langwieriger Verletzung kehrte Philipp Lahm Anfang 2006 ins Team zurück und stieg später zu dessen Kapitän auf. Ganz langsam füllte sich der Kader mit den Spielern, die 2014 gemeinsam den WM-Titel gewinnen sollten.

Neue Ära: Jürgen Klinsmann (l.) setzte auf junge Spieler wie Bastian Schweinsteiger (M.) und Philipp Lahm (r.)

Nach der kurzen Ägide Klinsmanns setzte Joachim Löw dessen Arbeit und den Umbruch fort und ergänzte den Kader der A-Nationalmannschaft in den folgenden Jahren durch Nachwuchskräfte, die 2009 mit der deutschen U21 den EM-Titel gewonnen hatten. Ihre Namen: Mats Hummels, Mesut Özil, Sami Khedira, Jerome Boateng, Benedikt Höwedes und Manuel Neuer. Schließlich kamen auch die etwas jüngeren Thomas Müller, Toni Kroos und Mario Götze noch dazu und die Weltmeister-Elf von 2014 war im Grunde komplett.

Riesenpool an Talenten für Flick - er muss ihn nur nutzen

Stehen das DFB-Team und Hansi Flick mit Schade, Berisha, Josha Vagnoman, Malick Thiaw und Co. nun am Anfang einer ähnlichen Entwicklung oder geht es weiter wie bisher? Wird der nach Kreuzbandverletzung zurückgekehrte Offensivspieler Florian Wirtz die kommenden Jahre in der Nationalmannschaft genauso prägen, wie es auf anderer Position Philipp Lahm einst tat? Wird der Leverkusener mit Jamal Musiala zu Deutschlands neuem Traumduo?

Drei Neue, nur einer darf kurz mitspielen: Kevin Schade, Josha Vagnoman und Malick Thiaw (v.l.n.r.)

Welche weiteren Spieler kommen in den kommenden Monaten und Jahren noch zum Team hinzu? Der U21-Kader, mit dem Deutschland 2021 Europameister geworden ist, hielte noch den einen oder anderen Kandidaten bereit. Es wäre sicherlich kein Fehler von Flick beispielsweise auch mal einen Spieler wie Vitaly Janelt, Teamkollege von Schade in Brentford, zu nominieren - vorausgesetzt er reist nicht nur an, um dann 90 Minuten auf der Bank zu sitzen.

Sollten die Neuen dann - ähnlich wie Podolski, Schweinsteiger, Lahm und Co. damals - ihre Einsätze im DFB-Team nutzen und sich gleichzeitig in ihren Klubs weiterentwickeln, könnte die Phase bis zum Ende der Saison und weiter bis zur EURO 2024 tatsächlich der Beginn einer neuen Ära für die Nationalmannschaft gewesen sein. Allerdings müsste der Bundestrainer erst einmal tatsächlich den Mut besitzen, den jungen Spielern auch wirklich eine echte Chance zu geben.

-----------

Deutschland - Peru 2:0 (2:0)

Tore: 1:0 Füllkrug (12.), 2:0 Füllkrug (32.)

besondere Vorkommnisse: Kai Havertz verschießt Foulelfmeter (68.)

Zuschauer: 25.000 (ausverkauft)