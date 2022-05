DFB-Pokal: Wolfsburg freut sich über Rekord-Titel

Almuth Schult riss die Arme hoch ließ sich von den Zuschauern und dann auch von ihren Mitspielerinnen feiern. Die 31-jährige Torhüterin des VfL Wolfsburg umarmte jede einzelne Spielerin. Durch ein deutliches 4:0 (3:0) gegen Turbine Potsdam holten die Wölfinnen ihren achten DFB-Pokal-Titel in Folge, den neunten insgesamt. Für Schult war es ebenfalls der achte Erfolg und gleichzeitig auch der vorerst letzte Titel mit ihrem Verein. Die Schlussfrau verlässt Wolfsburg nach neun Jahren und wechselt in die USA zum Angel City FC nach Los Angeles. "Es ist für mich ja noch nicht vorbei, denn die Party kommt ja noch", sagte Schult bei der ARD. Der richtige Abschied sei beim letzten Saisonspiel gewesen, so die 31-Jährige. "Heute war ich emotional sehr gefasst."

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beobachtete die Aufbauarbeiten für die Feierlichkeiten und plauschte mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, bevor der frühere Libero sich dann auf der Bühne auf die Pokalübergabe vorbereitete. Nachdem dann alle Medaillen übergeben waren, verließ der Bundespräsident zügig die Bühne - und die Party nahm ihren Lauf. Erst wurde der Pokal mehrfach in die Höhe gehievt, dann startete das Team die Ehrenrunde.

Alle bis auf Almuth Schult, denn die hatte sich noch etwas ganz besonderes für ihren Trainer überlegt. Ein gut gefülltes Bierglas wurde über den Kopf des Trainers geschüttet. "Ich habe nicht damit gerechnet", gab VfL-Trainer Tommy Stroot am Mikrofon der ARD zu und freute sich über den Erfolg. "Wie hätten nicht erwartet, dass wir soweit kommen in einem Jahr des Umbruchs. Wir haben aber vor allem in der Rückrunde eine Entwicklung genommen, die so nicht planbar war. Und jetzt stehen wir hier mit zwei Titeln."

Pajor macht früh alles klar

Die Wölfinnen machten das Double aus Meisterschaftund Pokalsieg perfekt und ziehen durch den neunten DFB-Pokal-Triumph mit Rekordgewinner 1. FFC Frankfurt gleich. Zudem bauen die von Stroot trainierten Wolfsburgerinnen ihren eigenen Rekord weiter aus - mehr Pokalsiege in Serie konnte noch keine Mannschaft gewinnen. "Das ist ein wunderschönes Gefühl, wieder den Pokal gewonnen zu haben", sagte Doppeltorschützin Ewa Pajor. "Das ist eine wunderschöne Geschichte. Wir haben viel Spaß auf dem Platz, und das ist das Wichtigste."

Die Titelverteidigerinnen wurden bereits in den ersten Minuten ihrer Favoritenrolle gerecht. Der Ball zirkulierte in den eigenen Reihen, Potsdam konnte sich oft nur durch Fouls behelfen. Angefeuert von 17.500 Fans im Kölner Stadion, gingen beide Teams im letzten Spiel der Saison engagiert zur Sache. Angeführt von Kapitänin Svenja Huth und Torhüterin Almuth Schult, die immer wieder lautstark ihre Vorderleute zur Ordnung rief, konnte Pajor gleich die erste große Chance der Wölfinnen zur Führung nutzen (11. Minute). Doch Potsdam ließ sich nicht einschüchtern, im Gegenteil. Mutig erspielte sich das Team von Trainer Sofian Chahed einige Chancen, ließ im Abschluss aber die letzte Konzentration vermissen. Ernsthaft eingreifen musste Schult im Wolfsburger Tor aber nicht.

Ein Tanz für die Entscheidung

"Ewa Pajor"-Sprechchöre hallten nach einer guten halben Stunde erneut durch das Kölner Stadion. Die Stürmerin, die in nur sieben Bundesligaspielen neun Tore erzielen konnte, traf zum 2:0 (33.) und ließ sich von Fans und Mitspielerinnen ausgiebig feiern. Spätestens nach dem 3:0 durch Jill Roord (42.) kurz vor der Halbzeitpause war das Spiel entschieden.

Jill Roord (r.) hat zum 3:0 für die Wolfsburgerinnen getroffen

Und dann tauchte Wolfsburgs Torhüterin ab und lenkte den Ball gerade noch aus der Gefahrenzone. Karen Holmgaard hatte gegen die Laufrichtung geköpft, scheiterte dann aber an der starken Abwehraktion von Schult. Die Potsdamerinnen machten von Beginn der zweiten Halbzeit an deutlich, dass sie weiter an sich glaubten. Doch Dominique Janssen machten alle aufkeimende Hoffnung zunichte. Ihr direkter Freistoß wurde abgefälscht und landete unhaltbar im Tornetz von Turbine Potsdam (70.). Ausgelassen wurde der vierte Treffer von allen Spielerinnen an der Seitenlinie mit einer kleinen, aber perfekt choreografierten Tanzeinlage zelebriert.

Stroot: "Eine ganz besondere Saison"

Bei einer Wolfsburger Ecke stürmte dann plötzlich Torhüterin Schult bis zum gegnerischen Strafraum. "Ich habe unter der Woche beim Training mal ein Seitfallzieher-Tor gemacht", erklärte Schult ihren Vorstoß. "Und da haben wir gesagt: Wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann versuchen wir es nochmal, dass ich ein Tor schieße. Das Timing hat aber nicht so ganz gepasst." Zu einem Torabschluss kam die Torfrau nicht, der Ball wurde vorher abgeblockt.

Gelungener Abschied von Torfrau Almuth Schult

Stattdessen wurde Schult von ihren Mitspielerinnen in den letzten Minuten immer wieder ins Spiel einbezogen und angespielt. Die letzten Sekunden im Trikot der Wölfinnen genoss die 31-Jährige dann alleine, was sich kurz nach dem Schlusspfiff dann aber schlagartig änderte. "Ich probiere natürlich die Bilder von den feiernden Mädels auf dem Platz in mir abzuspeichern", sagte Trainer Stroot: "Das ist eine ganz besondere Saison, an die ich mich immer gerne zurückerinnern werde."