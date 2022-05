DFB-Pokal: SC Freiburg greift nach dem Titel

Aufstieg in die Bundesliga

Unter Finke gelingt den Freiburgern schon im zweiten Jahr der Aufstieg in die Bundesliga. Der SC dominiert damals die 2. Liga, die wegen der Neusortierung nach dem Zusammenschluss von West- und Ost-Fußball mit 24 Vereinen spielt. Freiburg schießt in 46 Partien 102 Tore und steht an 39 Spieltagen an der Tabellenspitze.