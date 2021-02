DFB-Pokal: RB Leipzig und VfL Wolfsburg im Viertelfinale

Letztlich war es nicht mehr als eine Pflichtaufgabe: Ohne große Mühe hat RB Leipzig zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte das DFB-Pokal-Viertelfinale erreicht. Gegen Zweitligist VfL Bochum hieß es am Ende 4:0 (2:0). Amadou Haidara (11. Minute) stellte die Weichen früh auf Sieg. Der malische Nationalspieler kam völlig frei zum Kopfball. Den zweiten Treffer steuerte Kapitän Marcel Sabitzer mit einem verwandelten Foulelfmeter bei (45.+1). Schließlich sorgte Yussuf Poulsen mit einem Doppelpack für die Entscheidung (66./75.).

"Das Ergebnis ist einen Tick zu hoch. Bochum hat es in der ersten Halbzeit gut gemacht. In der zweiten Halbzeit waren wir deutlich stärker und haben keine Situation zugelassen", sagte RB-Trainer Julian Nagelsmann bei Sky. "Am Ende geht es um das Gewinnen, das haben wir gemacht", betonte der 33-Jährige, der seine Startelf im Vergleich zum letzten Ligaspiel gegen Bayer Leverkusen auf fünf Positionen verändert hatte. Unter anderem wurden Stammkräfte wie Dayot Upamecano und Dani Olmo zunächst geschont.

Schalke verzweifelt an Casteels

Knapper als in Leipzig ging es im Bundesliga-Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Schalke 04 zu. Die "Wölfe" setzten sich mit 1:0 (1:0) gegen die Schalker durch, musste sich aber bei ihrem Torhüter Koen Casteels bedanken, der mehrfach in höchster Not bei besten Schalker Chancen parierte und den Wolfsburger Sieg so festhielt. Das Wolfsburger Tor fiel durch einen Foulelfmeter nach Videobeweis. Ausgerechnet der gerade erst nach Schalke verliehene Ex-Wolfsburger William hatte Xaver Schlager gefoult. Den Elfmeter von Wout Weghorst parierte Schalkes Schlussmann Ralf Fährmann zunächst, war allerdings beim Nachschuss des Niederländers machtlos (40.).

Nach dem Tor und in der gesamten zweiten Halbzeit war Schalke die aktivere Mannschaft und hatte die besseren Chancen, allerdings stand meist Casteels im Weg. Am Ende gab es ein regelrechtes Powerplay, auch Fährmann kam bei Eckstößen als weiterer Angreifer mit nach vorne, ein Treffer wollte den Schalkern aber nicht gelingen.

"Es gibt eigentlich gar keinen Grund, dass wir hier so nervös spielen", ärgerte sich Wolfsburgs Maximilian Arnold über die Art und Weise des Sieges. "Es war ein schwieriges Spiel für uns", analysierte auch Matchwinner Casteels bei Sky. "Vor allem in der 2. Halbzeit haben wir viel kämpfen und verteidigen müssen."

Leverkusen scheitert an Rot-Weiss Essen

"Es war heute nicht gut genug", sagte am Dienstagabend Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz nach der überraschenden Niederlage seiner Werkself bei Rot-Weiss Essen. "Wir dürfen hier niemals verlieren", so der frustrierte Niederländer. Doch trotz hoher Überlegenheit und einer hochverdienten 1:0-Führung in der Verlängerung durch Leon Bailey (105.), gab der Bundesligist das Spiel gegen den Regionalligisten noch aus der Hand. Denn der Außenseiter gab nicht auf und schaffte durch die Tore von Oguzhan Kefkir (108.) und Simon Engelmann (117.) noch die Wende.

Essens Torjäger Simon Engelmann schießt den Ball über Leverkusens Torwart Lukas Hradecky ins Tor

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison machte die schwache Chancenverwertung den Leverkusenern zu schaffen. 27 Torschüsse standen am Ende zu Buche, viermal trafen die Bayer-Profis den Pfosten, außerdem parierte der starke Essener Torhüter Daniel Davari etliche Bälle. "Das ist momentan das Problem, wir schießen die Dinger nicht rein", ärgerte sich Bosz.

Essen feierte dagegen den ersten Einzug ins Pokal-Viertelfinale seit 27 Jahren. Die Essener sind seit über einem Jahr ungeschlagen und hatten in den Pokalrunden zuvor schon Bundesligist Arminia Bielefeld und Zweitligist Fortuna Düsseldorf ausgeschaltet.

Erling Haaland im zweiten Versuch

Im Gegensatz zu Leverkusen ist Borussia Dortmund gegen den Zweitligisten SC Paderborn mit einem blauen Auge davongekommen. Mit 3:2 (2:2, 2:0) setzte sich der BVB in der Verlängerung durch. Dortmund lag nach Toren von Emre Can (6.) und Jadon Sancho (16.) früh komfortabel in Führung. Doch Paderborn gab nicht auf und kam durch Julian Justvan zum Anschlusstreffer (79.). Kurios wurde es dann in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit: Nach einem Zweikampf im BVB-Strafraum erzielte Erling Haaland durch einen Konter das vermeintliche 3:1.

Doch Schiedsrichter Tobias Stieler überprüfte die Szene nach Hinweis des Videoschiedsrichters und annullierte das Tor. Felix Passlack hatte Sebastian Schonlau gefoult, der Unparteiische entschied zu Recht auf Elfmeter für Paderborn. Den verwandelte Prince Osei Owusu zum 2:2 (90.+6), und es ging in die Verlängerung.

Schiedsrichter Tobias Stieler musste sich zwei entscheidende Szenen auf dem Monitor ansehen

Dort entschied BVB-Torjäger Haaland die Partie für Dortmund (95.). Allerdings ging der Anerkennung des Siegtors ein fast fünfminütiges Video-Studium voraus. Zwar hatte der Norweger im Abseits gestanden, doch erkannte Referee Stieler, dass der Ball noch von einem Paderborner Spieler berührt worden war. Das brachte SCP-Coach Steffen Baumgart so in Rage, dass er im anschließenden Fernsehinterview minutenlang schimpfte. "Das ist eine Frechheit", wütete er. "Wir haben die Bilder, das kann er sich 20 Mal angucken. Daraus eine Berührung des Balles zu machen, finde ich frech. Langsam wird es lächerlich."

Bremen sicher, Kiel im Elfmeterschießen

Mit 2:0 (1:0) zog Werder Bremen ins Pokal-Viertelfinale ein. Die Bremer besiegten die Spielvereinigung Greuther Fürth aus der 2. Liga. Nachdem Kevin Möhwald Werder vor der Halbzeitpause in Führung gebracht hatte (12.), machte Felix Agu mit seinem 2:0 in der 73. Minute alles klar.

Knapper war es in Kiel, wo sich Zweitligist Holstein Kiel, wie schon beim Sensationserfolg gegen Pokal-Verteidiger Bayern München in der Runde zuvor, erst im Elfmeterschießen durchsetzte. Mit 7:6 behielten die Kieler gegen Ligakonkurrent Darmstadt 98 am Ende die Oberhand. Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung hatte es 1:1 (1:1, 0:0) gestanden. Die Kieler Führung durch Janni Serra (58.) hatte Darmstadts Serdar Dursun noch ausgleichen können (86.). Im Elfmeterschießen vergab dann Tim Skarke für Darmstadt, ehe Kiels Simon Lorenz seinen Versuch verwandelte und das Spiel entschied.

Das DFB-Pokal-Achtelfinale in Zahlen:

RB Leipzig - VfL Bochum 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 Haidara (11.), 2:0 Sabitzer (45.+1/Foulelfmeter), 3:0 Poulsen (66.), 4:0 Poulsen (75.)

VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 1:0 (1:0)

Tore: 1:0 Weghorst (40.)

Rot-Weiss Essen - Bayer Leverkusen 2:1 n.V. (0:0, 0:0)

Tore: 0:1 Bailey (105.), 1:1 Kefkir (108.), 2:1 Engelmann (117.)

Borussia Dortmund - SC Paderborn 3:2 n.V. (2:2, 2:0)

Tore: 1:0 Can (6.), 2:0 Sancho (16.), 2:1 Justvan (79.), 2:2 Owusu (90.+6/Foulelfmeter), 3:2 Haaland (95.)

Holstein Kiel - Darmstadt 98 7:6 i.E. (0:0, 1:1, 1:1)

Tore: 1:0 Serra (58.), 1:1 Dursun (86.)

Elfmeterschießen: Gelios hält gegen Marvin Mehlem, Schuhen hält gegen Wahl, 0:1 Dursun, 1:1 Arslan, 1:2 Holland, 2:2 Serra, 2:3 Mai, 3:3 Porath, 3:4 Paik, 4:4 J. Lee, 4:5 Höhn, 5:5 Bartels, Gelios hält gegen Honsak, Schuhen hält gegen Hauptmann, 5:6 Rapp, 6:6 Kirkeskov, Skarke verschießt, 7:6 Lorenz

Werder Bremen - SpVgg. Greuther Fürth 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Möhwald (12.), 2:0 Agu (73.)