DFB-Pokal: Dortmund im Viertelfinale, Leverkusen raus

Trotz hoher Überlegenheit im Spiel gegen das Regionalliga-Team von Rot-Weiss Essen ist Bayer 04 Leverkusen überraschend im Achtelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden. Der Fünfte der Bundesliga unterlag bei den Essenern mit 1:2 (0:0, 0:0) nach Verlängerung. Dabei versäumte es die Werkself, eine Führung über die Zeit zu bringen. Der letztjährige Finalist aus Leverkusen war nach zuvor mehreren Pfostentreffern durch Leon Bailey verdient in Führung gegangen (105. Minute).

Doch Außenseiter Essen gab nicht auf und schaffte durch die Tore von Oguzhan Kefkir (108.) und Simon Engelmann (117.) noch die Wende. Die Essener hatten in den Runden zuvor schon Bundesligist Arminia Bielefeld und Zweitligist Fortuna Düsseldorf ausgeschaltet. "Wir dürfen hier niemals verlieren", sagte Leverkusens Trainer Peter Bosz anschließend. "Es war heute nicht gut genug."

Erling Haaland im zweiten Versuch

Nicht gut genug war auch der SC Paderborn für Borussia Dortmund. Allerdings setzte sich der BVB im Heimspiel gegen den Zweitligisten erst in der Verlängerung mit 3:2 (2:2, 2:0) durch. Zwei frühe Treffer von Emre Can (6.) und Jadon Sancho (16.) sorgten für eine vermeintlich komfortable BVB-Führung. Doch Paderborn gab nicht auf und kam durch Julian Justvan zum Anschlusstreffer (79.). Kurios wurde es dann in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit: Nach einem Zweikampf im BVB-Strafraum erzielte Erling Haaland durch einen Konter das 3:1. Die Entscheidung? Nein!

Lieber nochmal nachschauen: Schiedsrichter Stieler entscheidet in der Nachspielzeit auf Elfmeter für Paderborn

Denn Schiedsrichter Tobias Stieler überprüfte die Szene nach Hinweis des Videoschiedsrichters und annullierte das Tor. Stattdessen entschied er zurecht auf Foulelfmeter für Paderborn. Den verwandelte Prince Osei Owusu zum 2:2 (90.+6) und es ging in die Verlängerung. Dort entschied BVB-Torjäger Haaland - nun mit einem regulären Treffer - die Partie für Dortmund (95.). Allerdings ging der Anerkennung des Siegtores ein fast fünfminütiges Video-Studium voraus. Zwar hatte der Norweger im Abseits gestanden, doch erkannte Referee Stieler, dass der Ball noch von einem Paderborner Spieler berührt worden war. Das brachte SCP-Coach Steffen Baumgart in Rage. "Das ist eine Frechheit", wütete er. "Wir haben die Bilder, das kann er sich 20 Mal angucken. Daraus eine Berührung des Balles zu machen, finde ich frech. Langsam wird es lächerlich."

Bremen sicher, Kiel im Elfmeterschießen

Mit 2:0 (1:0) zog Werder Bremen ins Pokal-Viertelfinale ein. Die Bremer besiegten die Spielvereinigung Greuther Fürth aus der 2. Liga. Nachdem Kevin Möhwald Werder vor der Halbzeitpause in Führung gebracht hatte (12.), machte Felix Agu mit seinem 2:0 in der 73. Minute alles klar.

Knapper war es in Kiel, wo sich Zweitligist Holstein Kiel wie schon beim Sensationserfolg gegen Pokal-Verteidiger Bayern München in der Runde zuvor erst im Elfmeterschießen durchsetzte. Mit 7:6 behielten die Kieler gegen Ligakonkurrent Darmstadt 98 am Ende die Oberhand. Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung hatte es 1:1 (1:1, 0:0) gestanden. Die Kieler Führung durch Janni Serra (58.) hatte Darmstadts Serdar Dursun noch ausgleichen können (86.). Im Elfmeterschießen vergab dann Tim Skarke für Darmstadt, ehe Kiels Simon Lorenz seinen Versuch verwandelte und das Spiel entschied.

Das DFB-Pokal-Achtelfinale in Zahlen:

Rot-Weiss Essen - Bayer Leverkusen 2:1 n.V. (0:0, 0:0)

Tore: 0:1 Bailey (105.), 1:1 Kefkir (108.), 2:1 Engelmann (117.)

Borussia Dortmund - SC Paderborn 3:2 n.V. (2:2, 2:0)

Tore: 1:0 Can (6.), 2:0 Sancho (16.), 2:1 Justvan (79.), 2:2 Owusu (90.+6/Foulelfmeter), 3:2 Haaland (95.)

Holstein Kiel - Darmstadt 98 7:6 i.E. (0:0, 1:1, 1:1)

Tore: 1:0 Serra (58.), 1:1 Dursun (86.)

Elfmeterschießen: Gelios hält gegen Marvin Mehlem, Schuhen hält gegen Wahl, 0:1 Dursun, 1:1 Arslan, 1:2 Holland, 2:2 Serra, 2:3 Mai, 3:3 Porath, 3:4 Paik, 4:4 J. Lee, 4:5 Höhn, 5:5 Bartels, Gelios hält gegen Honsak, Schuhen hält gegen Hauptmann, 5:6 Rapp, 6:6 Kirkeskov, Skarke verschießt, 7:6 Lorenz

Werder Bremen - SpVgg. Greuther Fürth 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Möhwald (12.), 2:0 Agu (73.)