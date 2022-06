DFB-Elf: Warten auf den ersten Sieg

Die Ausgangslage

Nach den ersten drei Nations-League-Auftritten der deutschen Fußball-Nationalmannschaft stehen drei Unentschieden und damit drei magere Punkte auf dem Konto: 1:1 hieß es jeweils in den Partien gegen Italien, England und zuletzt gegen Ungarn. Damit bleibt Bundestrainer Hansi Flick vor dem Spiel gegen Italien in Mönchengladbach (Anstoß: 14. Juni, 20:45 Uhr MESZ) zwar weiter ungeschlagen, doch ein Sieg gegen eine der großen Fußball-Nationen fehlt ihm noch. In diesem Kalenderjahr gab es beim 2:0 gegen Israel den bislang einzigen Sieg.

Italien gehört zu den wenigen Fußball-Teams, gegen die die DFB-Auswahl eine negative Bilanz hat: acht Siege, 13 Remis und 15 Niederlagen. Die deutsche Elf hat es bisher noch in keinem Pflichtspiel geschafft, Italien in der regulären Spielzeit zu besiegen. Gegen die Squadra Azzurra soll zehn Tage nach dem 1:1 in Bologna aber unbedingt ein Sieg her: Es ist bereits das drittletzte Spiel vor Beginn der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) - und der Schwung aus der Serie von acht Siegen zu Beginn der Ära Flick ist ein wenig verloren gegangen.

Tabellenführung möglich

In der Gruppe 3 der Liga A ist nach der Hälfte der Spiele immer noch alles möglich. Momentan führen die Italiener mit fünf Punkten vor Ungarn (4), Deutschland (3) und den noch sieglosen Engländern (2). Mit einem Sieg gegen Italien könnte die DFB-Elf die Tabellenführung übernehmen. Der Spitzenrang würde am Ende der Gruppenphase im September die Qualifikation für die EM im Juni 2023 bedeuten. Bei einer Niederlage droht zur Vorrunden-Halbzeit das Abrutschen auf Platz vier - den Abstiegsplatz.

Stimmen zum Spiel

Bundestrainer Hansi Flick: "Italien macht es gut, sie haben einen sehr breiten Kader, es spielt immer eine andere Mannschaft. Sie haben nichts zu verlieren und können sich bis zur EURO aufbauen. Das wird auch nicht einfach. Aber trotzdem erwarten wir von der Mannschaft, dass sie da alles reinlegt und sich dann mit einem Sieg in den Urlaub verabschiedet."

DFB-Kapitän Manuel Neuer: "Es wäre ein super Abschluss für uns, wenn wir drei Punkte einfahren und eine große Mannschaft schlagen würden, worauf wir jetzt schon etwas länger warten."