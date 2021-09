DFB-Elf gewinnt auch in Island

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihre Führung in der Gruppe J ausgebaut. In Reykjavik gewann das Team von Bundestrainer Hansi Flick mit 4:0 (2:0) gegen Island. Serge Gnabry hatte den Torreigen in der 4. Minute nach feinem Zuspiel von Leroy Sané eröffnet. Der Schiedsrichter hatte zunächst auf Abseits entschieden, der VAR jedoch korrigierte die knappe Entscheidung zugunsten der Gäste. Das 0:2 markierte Innenverteidiger Antonio Rüdiger per Kopf nach einem Freistoß von Joshua Kimmich (24.).

Nach der Pause drehten die Isländer auf und brachten Manuel Neuer in Verlegenheit. Bei einem herrlichen Schlenzer von Jóhann Guðmundsson war der Torwart schon geschlagen, der Ball klatschte allerdings an den Innenpfosten. Es schien der Weckruf für die deutsche Mannschaft, die zunächst einige Chancen in Person von Timo Werner und Kai Havertz liegen ließ, dann aber durch Sané in der 56. Minute auf 4:0 erhöhte. Werner setzte dann kurz vor Abpfiff den Schlusspunkt (89.)

ISLAND - DEUTSCHLAND 0:4 (0:2)

0:1 Gnabry (4.)

0:2 Rüdiger (24.)

0:3 Sané (56.)

0:4 Werner (89.)

In Kürze hier gleich mehr zu dieser Partie.