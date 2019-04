DFB-Chef Reinhard Grindel vor dem K.o.

Wäre Reinhard Grindel ein Boxer, würde man sagen: Er ist angezählt, der Knockout ist nur eine Frage der Zeit. Offenbar kommt er ihm zuvor, indem er das Handtuch wirft. Nach übereinstimmenden Medien-Informationen wird Grindel noch heute seinen Rücktritt als DFB-Präsident verkünden. Der Deutsche Fußball-Bund hüllte sich in den vergangen Tagen zu den Spekulationen über den 57-Jährigen in Schweigen. Das ist einerseits verständlich, andererseits verwundert es schon, dass sich in den vergangenen Tagen nicht ein einziger hochrangiger DFB-Vertreter gemeldet und öffentlich Grindel den Rücken gestärkt hat.

Rückhalt verloren

Das verstärkt den Eindruck, den DFB-Insider schon vor Wochen artikuliert hatten: Der Präsident des größten Sporteinzelverbands der Welt (mehr als sieben Millionen Mitglieder) hat den Rückhalt auch in den eigenen Reihen verloren. Schon Mitte März musste Grindel nach Informationen des Fußballfachmagazins "Kicker" bei einer DFB-Präsidiumssitzung heftige Kritik anderer Gremienmitglieder einstecken. Angeblich warfen die Kritiker Grindel vor, nach der Ausbootung der 2014er-Weltmeister Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng durch Bundestrainer Joachim Löw Absprachen des DFB-Präsidiums ignoriert zu haben. Grindel hatte in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk den drei Ausgemusterten Abschiedsspiele in Aussicht gestellt, obwohl der DFB eigentlich künftig auf solche Partien verzichten wollte.

Erwartungen nicht erfüllt

Von der anfangs großen Unterstützung innerhalb des DFB ist so gut wie nichts mehr übrig geblieben. Im April 2016 hatte der DFB-Bundestag ihn mit 250:4 Stimmen zum Nachfolger von Wolfgang Niersbach gewählt, der wegen der Affäre um die WM 2006 zurückgetreten war. Grindel, damals CDU-Bundestagsabgeordneter, galt als großer Hoffnungsträger: Die Politik hoffte, dass einer der Ihren die WM-Affäre umfassend und seriös aufarbeiten würde. Die Vertreter des Amateurfußballs hofften, dass Grindel ihre Position im DFB gegenüber den Profiklubs stärken würde. Beide Erwartungen erfüllte der 57-Jährige bisher nicht. Und so holten ihn die Vorbehalte ein, die einige vor seiner Wahl geäußert hatten: Grindel habe "keinen Stallgeruch", hieß es damals. Er sei ein Fußball-"Laie" und ein "Ankündigungsweltmeister".

Auf dem DFB-Bundestag 2016 mit großer Mehrheit gewählt - und mit großen Erwartungen

Ohne klare Linie in der Özil-Affäre

Vor allem im Krisenmanagement machte Grindel keine gute Figur - etwa in der Affäre um die Bilder der Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor der WM 2018. Damals gab es bereits Forderungen nach seinem Rücktritt, auch von Politikern in Berlin. Eine klare Linie Grindels war in der Aufarbeitung der Affäre nie zu erkennen. Erst preschte er als Kritiker vor ("Der Integrationsarbeit des DFB haben unsere beiden Spieler mit dieser Aktion sicher nicht geholfen."), dann gab er sich wieder gnädig ("Menschen können Fehler machen, und wir müssen das Maß wahren.").

Nach der WM-Blamage der Nationalmannschaft in Russland setzte Grindel Özil unter Druck. Die Fans, so der DFB-Chef damals, erwarteten "zu Recht" eine Antwort Özils auf die Fragen zu seinem Termin mit Erdogan. Özil lieferte eine Antwort, die Grindel nicht gefallen haben dürfte. Er trat nicht nur aus der Nationalmannschaft zurück, sondern beschwerte sich via Twitter auch über die "schlechte Behandlung des DFB", insbesondere durch Grindel: "Während ich versuchte, Grindel mein Erbe, meine Herkunft und damit meine Gründe für das Foto zu erklären, war dieser vielmehr daran interessiert, über seine eigenen politischen Ansichten zu sprechen und meine Meinung herabzusetzen."

Auch das lange Schweigen Löws nach dem WM-K.o. - der Bundestrainer lieferte erst zwei Monate später seine Analyse des Scheiterns - wurde als Führungsschwäche Grindels ausgelegt. Lediglich der Zuschlag für die Europameisterschaft 2024 verschaffte dem DFB-Präsidenten, der die Bewerbung von Beginn seiner Amtszeit an zur Chefsache erklärt hatte, etwas Luft.

Wie bei Loriot

Doch die Zeit der Ruhe währte nur kurz. Schon zwei Wochen nach dem EM-Zuschlag ging Michael Ballack, Ex-Kapitän der Nationalmannschaft, gegenüber der DW nicht nur mit Löw, sondern auch mit dem DFB hart ins Gericht. Auch wenn Ballack Grindel nicht explizit nannte, war klar, dass er ihn meinte, als er im Zusammenhang mit dem Festhalten des DFB an Löw eine Strukturreform des Verbands anmahnte: "Es sollte nicht nur eine Person geben, die diese Entscheidungen trifft."

Für ebenfalls hohe Wellen sorgte ein DW-Interview Mitte März, das Grindel erbost abbrach. Seine alles andere als souveräne Reaktion bescherte dem DFB-Präsidenten nicht nur Kritik, sondern in den sozialen Netzwerken auch jede Menge Spott. Sein Auftritt erinnerte viele an den legendären "Badewannen-Sketch" des deutschen Humoristen Loriot ("Herr Müller-Lüdenscheid …").

78.000 Euro für zwei Sitzungen

Die berühmten Tropfen, die dazu führen könnten, dass das Fass überläuft, lieferten zwei Presseberichte der vergangenen Tage. Erst berichtete das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", dass Grindel zwischen Juli 2016 und Juli 2017 insgesamt 78.000 Euro Aufwandsentschädigung als Aufsichtsratschef der DFB-Medien Verwaltungsgesellschaft erhalten habe, für zwei Sitzungen im Jahr - ohne, dass die Öffentlichkeit davon erfuhr. Dann meldete die "Bild"-Zeitung, Grindel habe 2017 von einem ukrainischen Oligarchen eine Luxusuhr, die einen niedrigen fünfstelligen Betrag wert sei, als Geburtstagsgeschenk angenommen und dies dem Verband nicht gemeldet.

Selbst wenn sich herausstellen sollte, dass Grindel in beiden Angelegenheiten nicht gegen die Vorschriften verstoßen hat, wird ein Eindruck haften bleiben: Der aktuelle DFB-Präsident verhält sich wie der Typ Fußballfunktionär, den man eigentlich loswerden wollte. Und ganz offensichtlich gibt es auch im DFB einige Leute, die von ihrem Chef die Nase voll haben und solche Dinge an die Medien durchstecken. Nach dem Motto: Wenn der Boxer das Handtuch nicht selbst wirft, muss ihn halt der entscheidende Schlag auf die Bretter schicken.