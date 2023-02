Das Format im Überblick

Der Deutschtrainer ist ein Videokurs für Lernende der Niveaustufen A1 und A2, der in 100 Lektionen Vokabeln und Phrasen aus dem Grundwortschatz vermittelt, das Hörverstehen trainiert und dazu anregt, die Aussprache zu üben. Das Angebot ist bilingual aufgebaut und deckt eine große Bandbreite an relevanten Themen aus dem Alltag ab. Die Lektionen bauen nicht aufeinander auf und können nach Bedarf in beliebiger Reihenfolge bearbeitet werden.

Inhalt

Von der Begrüßung bis zum Arztbesuch, vom Einkaufen über das Wetter und Freizeitaktivitäten bis hin zur Wohnungssuche – der Deutschtrainer deckt 100 Wortfelder aus verschiedenen Bereichen des Alltagslebens ab und ist damit besonders für Lernende, die gerade nach Deutschland gekommen sind, hilfreich. Jede Lektion startet mit einem Video, das Vokabeln und Phrasen aus dem jeweiligen Wortfeld einführt und zum Zuhören und Nachsprechen animiert. Anschließend gibt es die Möglichkeit, die Vokabelliste herunterzuladen und das Gelernte mit kleinen Übungen zu wiederholen und zu festigen.

Lerninhalt

Grundwortschatz für den Alltag

Aussprachetraining

Materialien zum Download