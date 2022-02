Deutschland und die Ukraine: Alles außer Waffen

Was immer der russische Präsident Wladimir Putin mit dem massiven Truppenaufmarsch in Richtung Ukraine plant - einen Punkt kann er schon jetzt für sich verbuchen: Die guten Beziehungen zwischen Kiew und Berlin leiden. Die Ukrainer sind im Moment außen vor und müssen zuschauen wie um sie herum Weltpolitik betrieben wird. Die Auftritte des französischen Präsidenten in Moskau und des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz bei US-Präsident Joe Biden diese Woche haben das eindrücklich gezeigt. Der Frust bei den ukrainischen Eliten sitzt tief: Wegen der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 und auch weil Deutschland keine Waffen an die Ukraine liefert.

Jetzt gibt es zusätzlich Diskussionen darüber wie viel Unterstützung Deutschland dem Land seit der pro-europäischen Maidan-Revolution vor sieben Jahren gegeben hat. Die Rechnung macht Bundeskanzler Olaf Scholz in einem Fernsehinterview mit dem Ersten Deutschen Fernsehen kurz vor seiner USA-Reise auf: Knapp zwei Milliarden Euro seien geflossen, seitdem sich die Ukrainer für demokratische Wahlen, einen pro-europäischen Kurs und gegen ihre 2014 gestürzte Kreml-freundliche Regierung ausgesprochen hatten.

In der Pressekonferenz mit Joe Biden in Washington legt er noch nach und rechnet weitere 3,8 Milliarden Euro von der Europäischen Union hinzu, wo Deutschland der größte Nettozahler ist. Mehr noch: Scholz erklärt, man diskutiere mit den USA darüber wer tatsächlich "mehr Hilfen" an die Ukraine seit 2014 gegeben habe. Also Deutschland oder die USA, die jetzt sogar Waffen liefert.

Waffen zur Selbstverteidigung

Kurz zuvor poltert der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, in einem Hörfunk-Interview des Deutschlandfunks, ihm gegenüber habe niemand erläutern können wie sich diese Hilfen aufschlüsselten.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland: Andrij Melnyk

Er gehe davon aus, dass Deutschland gut 750 Millionen Euro seinem Land als "Entwicklungshilfe" seit 2014 gegeben habe. Und damit "steht die Ukraine auf dem Platz Nummer 13 hinter Kongo und Tunesien", sagt der Botschafter in dem Radiointerview. "Wir schätzen die Hilfe, die wir aus Deutschland erhalten haben. Keine Frage, wir sind dafür sehr dankbar", so Melnyk, nur müsse alles in Relation gesetzt werden. Der Frust sitzt tief – ganz offensichtlich.

Die Ukraine verweist bei ihrer Forderung für Verteidigungswaffen auf die noch von der Vorgängerregierung der Berliner Ampelkoalition aus SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP ausgearbeiteten Export-Grundsätze für das Wirtschaftsministerium des Landes.

Ukrainischer Mannschaftstransporter an der Kontaktlinie im Donbas

Dort heißt es, "Exporte in Länder, die in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt sind", sollten nicht stattfinden außer, es liege "ein Fall des Artikels 51 der UN-Charta" vor. Der Artikel regelt das Recht jeden Staates auf Selbstverteidigung.

Mehr als Worte und Ratschläge gefordert

Darauf bezieht sich auch der in Deutschland wohl bekannteste Ukrainer: der Bürgermeister der Hauptstadt Kiew und frühere Profiboxer Vitali Klitschko. Er verstehe, dass Deutschland keine Waffen an ein "aggressives Land liefert. Aber es ist doch etwas ganz anderes, wenn man sich verteidigen will", sagt Klitschko in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit und Botschafter Melnyk sekundiert: "Es kommt darauf an, dass uns mit Defensivwaffen geholfen wird und nicht nur mit schönen Worten oder Ratschlägen."

Die Formulierung hat einen tieferen Sinn: Tatsächlich hilft Berlin seit der Maidan-Revolution der Ukraine mit hunderten Beraterverträgen und Hilfsprogrammen, seinen Europakurs zu halten.

Mariä-Himmelfahrt-Kloster in Kiew am Westufer des Dnepr

In Kiewer Hotels geben sich vor allem Wirtschaftsexperten aus Deutschland die Klinken in die Hand. Über den Internationalen Währungsfonds hilft Berlin seit 2014, die Volkswirtschaft der Ukraine und die heimische Währung Griwna zu stabilisieren. Hilfen, ohne die Kiew wohl schon längst eine Währungsreform hätte einläuten müssen.

Hilfen für die Zivilgesellschaft

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes hat Deutschland seit 2014 die Ukraine bilateral "insgesamt mit über 1,8 Milliarden Euro unterstützt". Demnach ergänzten "Projekte von zum Beispiel politischen Stiftungen, Verbänden und Nichtregierungsorganisationen die staatlichen Maßnahmen", teilt das deutsche Außenministerium mit. Auf diese Zahl bezog sich ganz offensichtlich auch Bundeskanzler Scholz zuletzt in seinem Fernsehinterview.

Finanziert werden auch Reformprojekte "mit der Zivilgesellschaft in den Ländern der Östlichen Partnerschaft und Russland". Bei der Hälfte dieser mehr als 200 Projekte seien Ukrainerinnen und Ukrainer beteiligt. Dazu zähle auch die Hilfe für den Aufbau eines "unabhängigen Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks" in der Ukraine und die Stärkung des Jugendaustausches.

Handelsbilanz auf Vor-Pandemie-Niveau

Tatsächlich engagiert sich Deutschland mehr in der Ukraine als jedes andere Land der Europäischen Union. Das liegt in der Natur der Sache – das Land ist der größte Brocken im EU-Gefüge der 27 Mitgliedsstaaten. Und das zeigt sich besonders in den deutsch-ukrainischen Wirtschaftsbeziehungen. Die festigen sich trotz der Drohungen des großen Nachbarn Russland weiter. Das Interesse deutscher Unternehmerinnen und Unternehmer, in der Ukraine Geschäfte zu machen, ist ungebrochen: "Wir hatten noch nie so viele Anfragen wie in den letzten Monaten", sagt Alexander Markus, der Vorsitzende der Deutsch-Ukrainischen Industrie- und Handelskammer in Kiew, im Gespräch mit der DW.

Mehr noch: 2021 erholte sich die Handelsbilanz zwischen Deutschland und der Ukraine in nur einem Jahr vollständig von dem Einbruch durch die Covid-19-Pandemie im Vorjahr, so Markus.

Deutschland und die Ukraine verbinden intensive Handelsbeziehungen

Es liegt jetzt wieder bei 7,7 Milliarden Euro und damit fast so hoch wie zwischen dem ukrainischen Nachbarland und EU-Mitglied Rumänien, das etwa halb so viele Einwohner hat wie die Ukraine. Die Ukraine exportierte Waren und Dienstleistungen im Wert von 2,8 Milliarden Euro nach Deutschland. Deutsche Unternehmen machten in der Ukraine Geschäfte im Wert von 4,9 Milliarden Euro. Die wirtschaftliche Vernetzung zwischen der Ukraine und Deutschland ist so stark wie mit keinem anderen Land in der Europäischen Union. Rund 2000 deutsche Firmen sind nach den Zahlen der Handelskammer in der Ukraine aktiv. Sie liefern alles, was die deutsche Industrie so produziert – aber eben keine Waffen.