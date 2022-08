DW Nachrichten

Deutschland und der Krieg in der Ukraine

Nicht jedem wird bewusst gewesen sein, was Bundeskanzler Olaf Scholz genau meinte, als er kurz nach Beginn des Krieges in der Ukraine von einer "Zeitenwende" sprach. Doch mittlerweile sind die Folgen des Krieges auch in Deutschland spürbar. Was hat sich verändert?