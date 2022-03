Deutschland streitet über das Coronavirus

Die einen verweisen auf amtliche Statistiken, die anderen auf teils obskure Quellen im Internet. Was den einen Fakt ist, kommt den anderen wie Gehirnwäsche vor. Schwer manchmal, da noch eine gemeinsame Grundlage zu finden. Das beobachtet auch Pfarrer Jörg Pegelow in Hamburg. Ihn erreichen Anrufe von verunsicherten, verärgerten, enttäuschten Menschen, deren Partner oder Angehöriger nicht mehr erreichbar erscheint. Wie geht man mit einem Menschen um, der eben noch vertraut erschien, ganz nah, und dann plötzlich anscheinend in einer eigenen Blase lebt? Polizisten berichten, dass die Aggression gegenüber ihnen als Vertreter des Staates zunimmt. Es hat sich etwas verändert im Miteinander in Deutschland. Eine Reportage von Florian Nusch & Anne Höhn.