Deutschland schlägt Italien: auf einem “Raketchen” in den Urlaub

Eine Rakete wolle man zünden, hatte Nationaltorhüter Manuel Neuer vor dem Klassiker gegen Italien zum Abschluss der Nations-League-Phase. Schaut man nur auf das Ergebnis, entsteht der Eindruck, als sei an diesem Abend in Mönchengladbach tatsächlich so etwas wie eine fußballerische Rakete mit DFB-Emblem gestartet. Doch mit einer realistischen Beurteilung von Spiel und Gegner muss man trotz des fulminat klingenden 5:2 wohl eher von einem “Raketchen” sprechen

Auf der Ertragsseite: Die mit Abstand beste Leistung in der bisherigen Nations League, der – will man in diesem Wettbewerb davon sprechen – erste Pflichtspielsieg in der regulären Spielzeit und höchste obendrein gegen den ewigen Rivalen und das begeisterte Publikum: Es war ein gelungener Abend für den Bundestrainer und sein Team, das im vierten Anlauf nach den Remis zum Auftakt gegen Italien, gegen England und gegen Ungarn den ersten Sieg in der Nations League einfahren konnte.

Demgegenüber steht die Frage, inwiefern das völlig umgekrempelte Team aus Italien ein echter Gradmesser war, wobei das sicher auch auf Ungarn zutrifft, und der Makel des späten Gegentors, das besonders dem zuvor mehrfach glänzend parierenden Manuel Neuer ein echter Dorn im Auge sein dürfte - wieder nicht zu Null.

Werner mit Anlauf, Sané glücklos

Aber dennoch in Belangen stark verbessert. Nach dem von Bundestrainer Hansi Flick als Rückschritt bezeichneten schwachen Auftritt beim 1:1 in Ungarn präsentierte sich seine Mannschaft gegen den Europameister im Umbruch von Beginn an nicht nur willens, sondern endlich auch wieder offensiv inspiriert. Werner hatte bereits nach 20 Sekunden die Führung auf dem Fuß, agierte aber erst im Abschluss und dann mit seinem Vorlagenversuch glücklos - wie so oft zuletzt.