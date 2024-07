Deutschland scheitert nach EM-Viertelfinal-Drama an Spanien

Alles gegeben, am Ende vergebens - enttäuscht lagen die deutschen Fußball-Nationalspieler auf dem Rasen des Stuttgarter Stadions. Das DFB-Team verlor im Viertelfinale gegen den Turnierfavoriten Spanien trotz einer starken kämpferischen Leistung mit 1:2 (1:1, 0:0) nach Verlängerung. Die Europameisterschaft im eigenen Land ist damit für die Gastgeber zu Ende. Spanien trifft im Halbfinale am Dienstag auf den Sieger des Viertelfinals zwischen Portugal und Frankreich.

Dani Olmo hatte die Spanier zunächst in Führung gebracht (52. Minute). Florian Witz gelang kurz vor Ende der regulären Spielzeit der verdiente Ausgleich zum 1:1 (89.). Den glücklichen Siegtreffer für die Spanier erzielte Mikel Merino in der vorletzten Minute der Verlängerung (119.).

"Es sind Tränen geflossen", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem Spiel. "Es war heute nicht verdient, und der Schiedsrichter hat auch ein bisschen für Spanien gepfiffen. Was uns trösten kann, ist, dass wir gemeinsam wieder schöne Momente mit der Nationalmannschaft hatten."

Chancenarme erste Hälfte

Nagelsmann hatte mit einer Personalie in seiner Startelf für eine Überraschung gesorgt. Statt des bisher im defensiven Mittelfeld gesetzten Robert Andrich hatte der Bundestrainer Emre Can aufs Spielfeld geschickt. "Er ist mit einer der schnellsten Spieler im Kader", begründete Nagelsmann seine Entscheidung, Can gegen die pfeilschnellen Spanier von Anfang an spielen zu lassen.

In der Anfangsphase versuchte das DFB-Team, mit kompromissloser Härte dagegenzuhalten. Nach einem rüden Einsteigen von Toni Kroos musste der spanische Spielmacher Pedri nach acht Minuten verletzt vom Platz. Kroos hatte Glück, dass er für sein Foul nicht Gelb sah - ebenso kurz danach, als er Spaniens Jungstar Nico Williams auf den Fuß stieg. Verwarnt wurde wenig später Abwehrchef Antonio Rüdiger, der damit für das Halbfinale gesperrt gewesen wäre.

Der Spanier Pedri musste bereits nach wenigen Minuten verletzt vom Platz Bild: Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

Die erste Hälfte war arm an Torchancen. Spanien hatte spielerisch leichte Vorteile, Deutschland gab sich kämpferisch. Die beste Gelegenheit für das DFB-Team vergab Kai Havertz, der mit seinem Kopfball (21.) an Spaniens Torwart Unai Simon scheiterte. Auf der Gegenseite präsentierte sich die deutsche Nummer eins, Manuel Neuer, in glänzender Form und entschärfte mit seinen Paraden einige kritische Situationen. Zur Pause reagierte Nagelsmann, brachte Andrich für Can und Florian Wirtz für Leroy Sané.

Wirtz schafft späten Ausgleich

In der 52. Minute sorgte ein spanischer Bundesliga-Spieler für den Führungstreffer der Spanier: Dani Olmo von RB Leipzig hatte im deutschen Strafraum viel Platz und ließ Neuer mit einem Flachschuss aus 15 Metern ins linke Eck keine Chance. Die deutsche Mannschaft reagierte mit wütenden Angriffen. Immer wieder wurde der eingewechselte Torjäger Niklas Füllkrug gesucht. In der 77. Minute hatte er Pech, als sein Schuss am rechten Pfosten landete. In der 83. Minute lupfte Havertz den Ball über den herausgeeilten spanischen Torwart Simon - aber auch über das leere Tor.

Florian Wirtz ließ mit seinem späten Tor die deutschen Fans noch einmal hoffen Bild: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Dann wurde das DFB-Team doch noch belohnt: Kimmich legte im Strafraum per Kopf auf Wirtz zurück, der aus fünf Metern zum verdienten 1:1-Ausgleich (89.) traf. Es ging in die Verlängerung.

Dramatische Verlängerung

Wirtz hatte den Siegtreffer auf dem Fuß, verzog aber ganz knapp (105.). Wenig später forderten die deutschen Spieler vehement einen Strafstoß. Füllkrug hatte Marc Cucurella an die Hand geschossen (106.). Der britische Schiedsrichter Anthony Taylor winkte sofort ab, der Video-Referee griff nicht ein. Eine diskussionswürdige Entscheidung. Füllkrug scheiterte mit einem Kopfball (117.) am spanischen Torwart Simon.

Mikel Merino (r.) war in der Verlängerung der Matchwinner der Spanier Bild: Michael Probst/AP Photo/picture alliance

Dann war es der Spanier Merino, dessen Kopfball (119.) seinen Weg ins deutsche Tor fand. Füllkrug setzte in der Nachspielzeit der Verlängerung noch einen Kopfball knapp neben den Pfosten. Dann war es vorbei. Deutschland ist bei der Heim-EM ausgeschieden.

"Wir haben alles reingelegt, um das Spiel nicht zu verlieren", sagte Mittelfeldspieler Toni Kroos in der ARD. "Wir waren sehr nah dran. Umso bitterer ist es." Für den Weltmeister von 2014, der extra für die Heim-EM noch einmal sein Comeback in der Nationalmannschaft gegeben hatte, war es das letzte Spiel überhaupt. Doch für Gedanken über sein Karriere-Ende hatte Kroos noch nicht den Kopf: "Im Moment überwiegt das Turnier-Aus. Wir hatten gemeinsam ein großes Ziel. Dieser Traum, den wir alle hatten, ist ein Stück weit geplatzt. Auch wenn wir in den nächsten Tagen wahrscheinlich realisieren werden, dass wir ein gutes Turnier gespielt haben."

---------

Deutschland – Spanien 1:2 n.V. (1:1, 0:0)

Tore: 0:1 Olmo (52.). 1:1 Wirtz (89.), 1:2 Merino (119.)

Zuschauer in Stuttgart: 51.000 (ausverkauft)