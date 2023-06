Deutschland / Polen: Angst vor der nächsten Öko-Katastrophe

Normalerweise kommt sie in europäischen Flüssen wie der Oder nur begrenzt vor. Wegen des hohen Salzgehalts im Wasser konnte sie sich aber massiv vermehren und wurde so zum Killer für Millionen Fische. Chemikern haben Wasserproben entnommen. Die Ergebnisse sind erschreckend und stützen die These, dass der Bergbau für das Fischsterben zumindest mitverantwortlich ist.

Bild: DW

Türkei: vom Straßen- zum Rettungshund

Bei dem verheerenden Erdbeben in der Südosttürkei wurde deutlich, dass nicht genügend Suchhunde vorhanden waren. Ein Hundetrainer in Istanbul hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, Hunde von der Straße und aus Tierheimen auszubilden - mit Erfolg.

Bild: Mark Mawson/robertharding/imago images

Großbritannien: Warum sich London fast keiner mehr leisten kann

London zählt zu den teuersten Städten Europas, vor allem bei den Mieten. Vor Jahren wurde der soziale Wohnungsbau eingestellt, und Sozialwohnungen wurden verkauft. Wie gehen die Menschen damit um, wenn Wohnen zum Luxus wird?

Bild: DW

Rumänien: Arbeitskräfte verzweifelt gesucht

Überall fehlen sie in Rumänien, ob im Service, in der Baubranche oder in der Pflege: das Land braucht Facharbeiter. Seitdem Rumänien 2007 der EU beigetreten ist, haben Hunderttausende das Land verlassen. Jetzt sollen Asiaten helfen.

Bild: SWR

Slowakei: "Eine andere Liga" - Dorffußball ganz groß

Holprige Plätze und humpelnde Stürmer - das slowakische Internet-Projekt "Eine andere Liga" geht dahin, wo Fußball noch authentisch ist: nach ganz unten. An jedem Wochenende werden drei Dorfspiele aus der niedrigsten Liga zusammengefasst.

Sendezeiten:

DW Deutsch

DO 22.06.2023 – 00:00 UTC

DO 22.06.2023 – 04:30 UTC

DO 22.06.2023 – 08:03 UTC

DO 22.06.2023 – 13:03 UTC

DO 22.06.2023 – 17:03 UTC

FR 23.06.2023 – 01:30 UTC

FR 23.06.2023 – 06:30 UTC

FR 23.06.2023 – 19:30 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

DO 22.06.2023 – 00:00 UTC

DO 22.06.2023 – 04:30 UTC

DO 22.06.2023 – 13:03 UTC

DO 22.06.2023 – 17:03 UTC

FR 23.06.2023 – 01:30 UTC

FR 23.06.2023 – 19:30 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3