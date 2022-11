Pyramide aus Nichts

Ja, was soll das sein? Sollte das vielleicht mal eine Pyramide werden oder ist es gar eine? Das Ding ist ein Tetraeder, also eine dreiseitige Pyramide, und steht in Bottrop. Das 60 Meter hohe Stahl-Ungetüm dient als Aussichtspunkt. Die erste Aussichtsplattform in 18 Metern Höhe erreicht man über eine Hängebrücke, die anderen beiden in 32 und 38 Metern Höhe über Treppen.