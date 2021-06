Deutschland im Achtelfinale ausgeschieden

ENGLAND - DEUTSCHLAND 2:0 (0:0)

----------

1:0 Raheem Sterling (75.)

2:0 Harry Kane (86.)

----------

Am Ende hat es nicht gereicht: Deutschland ist im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft ausgeschieden und die Zeit von Joachim Löw als Bundestrainer ist beendet. Der dreimalige EM-Sieger verlor vor 41.973 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion gegen Gastgeber England mit 0:2 (0:0). Raheem Sterling (75. Minute) und Harry Kane (86.) schossen die Tore.

Dabei war Deutschland besser in die Partie gestartet. Den Engländern merkte man ihren Respekt in der Anfangsphase deutlich an. Allerdings konnte die deutsche Elf die anfängliche Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. Mehr und mehr befreiten sich die "Three Lions" anschließend und kamen zu guten Chancen. Dennoch ging es torlos in die Pause.

Kane sorgt für die Entscheidung

Die zweite Halbzeit war ein Belauern der beiden Teams, die jeweils nach der Lücke in der Abwehr des Gegners suchten. Diese fanden die Engländer als Erste: Sterling schob eine flache und harte Hereingabe von links an Manuel Neuer vorbei ins deutsche Tor. Das Wembley-Stadion tobte, Deutschland war kurz geschockt, hatte aber kurze Zeit später durch Thomas Müller die Riesenchance auf den Ausgleich.

Thomas Müller kann es nicht fassen: Sein Schuss landet nicht im Tor, sondern geht knapp daneben

Der Bayern-Angreifer war alleine vor Englands Schlussmann Jordan Pickford und setze den Ball wenige Zentimeter neben den Pfosten. Wenige Minuten vor dem Spielende nickte Harry Kane einen Kopfball aus kurzer Distanz in die Maschen - das Spiel war entschieden.

Ära Löw endet unrühmlich

Es war die letzte Partie für Joachim Löw als Bundestrainer. Zum zweiten Mal nach der enttäuschenden WM 2018 in Russland, wo bereits in der Vorrunde Endstation war, fährt die deutsche Mannschaft früher nach Hause als erwartet und erhofft. Nach dem Turnier übernimmt Hansi Flick die Nationalmannschaft.

In der Runde der letzten Acht treffen die Engländer, die auch im vierten EM-Spiel ohne Gegentor blieben, am Samstag in Rom auf den Sieger der Partie Schweden gegen die Ukraine.