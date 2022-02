Deutschland genehmigt Waffenexport an Ukraine

Das Wichtigste im Überblick:

Bundesregierung genehmigt den Niederlanden Waffenexport an Ukraine

Russische Angriffe konzentrieren sich auf Kiew

Immer mehr EU-Mitglieder sind nun für Russlands Ausschluss aus Swift

NATO verlegt Einheiten der schnellen Einsatztruppe

Neue Sanktionen gegen Putin und Lawrow

Die Bundesregierung hat den Niederlanden die Lieferung von 400 Panzerabwehrwaffen aus deutscher Produktion an die Ukraine genehmigt. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur aus

Regierungskreisen. Bisher hatte die Bundesregierung alle Ausfuhren tödlicher Waffen an die Ukraine prinzipiell abgelehnt, weil es sich um ein Krisengebiet handelt.

Die Ukraine fordert von Deutschland seit Monaten die Lieferung von Waffen und anderer Rüstungsgüter. Bisher hatte die Bundesregierung nur 5000 Helme zugesagt, die an diesem Samstag an die ukrainischen Streitkräfte übergeben wurden.

Straßenkämpfe aus Kiew

Am dritten Tag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erschüttern Straßenkämpfe und Artilleriefeuer die Hauptstadt Kiew und umliegende Gebiete. Russische und ukrainische Kämpfer lieferten sich Gefechte in der Metropole, vor allem aber in Bereichen um die Stadt herum. Ein Wohnhochhaus wurde nach Angaben der Zivilschutzbehörde von einem russischen Geschoss getroffen. Bilder zeigen schwere Schäden, die sich über mehrere Etagen erstrecken.

Die Behörden warnten vor Kampfhandlungen. "Wir bitten darum, Ruhe zu bewahren und maximal vorsichtig zu sein!", heißt es in einer Mitteilung. Wer in einem Schutzraum sei, solle dort bleiben. Bei Luftalarm sollten die Menschen den nächsten Bunker aufsuchen. "Wenn Sie zuhause sind, dann treten Sie nicht ans Fenster, gehen Sie nicht auf die Balkone."

Das russische Verteidigungsministerium kündigt eine Ausweitung der Angriffe auf die Ukraine an. Den Streitkräften sei befohlen worden, nunmehr "die Offensive in alle Richtungen zu erweitern", teilte das Ministerium in Moskau mit. Begründet wurde der Befehl damit, dass die Ukraine angeblich Verhandlungen mit Russland abgelehnt habe. Die Regierung in Kiew widersprach vehement.

Ausgangssperre in Kiew bis Montag - Waffen für Bürger

Aus Sorge vor einem Großangriff russischer Truppen wurde in Kiew die Ausgangssperre erheblich ausgeweitet. Die Behörden verlängerten sie nun bis zum Montag. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko gilt sie von diesem Samstag ab 17.00 Uhr (Ortszeit, 16.00 Uhr MEZ) bis 8.00 Uhr (7.00 Uhr MEZ) am Montagmorgen. Zuvor galt sie lediglich für die Nachtstunden. Zudem habe die U-Bahn ihren Betrieb eingestellt, schrieb Klitschko im Nachrichtenkanal Telegram. Die Metro-Stationen werden von Einwohnern derzeit als Schutzraum bei Luftangriffen genutzt.

An Kiews Bürger wurden Waffen verteilt. Insgesamt seien 25.000 automatische Waffen sowie zehn Millionen Patronen ausgegeben worden, sagte Innenminister Denys Monastyrskyj in einem Video. Auch Panzerabwehrwaffen seien ausgehändigt worden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wandte sich wiederholt an seine Landsleute. "Das Schicksal des Landes entscheidet sich gerade jetzt", erklärte er in einer Videobotschaft. "Der Feind wird alle seine Kräfte einsetzen, um unseren Widerstand zu brechen", so Selenskyj. Der "Sturm auf Kiew" stehe bevor. Die Bevölkerung solle alle Markierungen entfernen, die Saboteure an Straßen und Häusern anbringen. "Verbrennt die feindliche Militärtechnik mit allem, was zur Verfügung steht!"

Später meldete er sich mit einer weiteren Nachricht zu Wort, die seine Anwesenheit in der Hauptstadt unter Beweis stellen sollte: "Ich bin hier", sagt der Präsident in diesem Video. "Wir werden die Waffen nicht niederlegen. Wir werden unseren Staat verteidigen."

"Russland aus Swift ausschließen"

Selenskyj rief zudem Deutschland und Ungarn auf, den Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem Swift zu unterstützen. Er hoffe, dass Berlin und Budapest "den Mut haben werden", sich einer entsprechenden Forderung zahlreicher weiterer europäischer Staaten anzuschließen, sagte Selenskyj. In seiner auf Facebook verbreiteten Videobotschaft widerholte der Präsident auch den Wunsch der Ukraine nach einer Aufnahme in die EU.

Innerhalb der Europäischen Union mehren sich die Stimmen, die für einen Ausschluss Russlands aus Swift sind. Auch die deutsche Regierung, die bislang zurückhaltend agierte, sprach sich nun für eine "gezielte und funktionale" Einschränkung des internationalen Zahlungssystems aus. Es werde "mit Hochdruck" daran gearbeitet, wie eine Abkopplung Russlands von Swift so eingegrenzt werden könne, "dass sie die Richtigen trifft", erklärten Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) an diesem Samstag.

Zuvor hatte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban versicherte bei einem Besuch an der Grenze zur Ukraine versichert, seine Regierung werde alle Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland mittragen. "Dies ist die Zeit, um vereint zu sein, es ist ein Krieg." Friedensbemühungen seien das Wichtigste, so Orban.

Auch Italiens Regierungschef Mario Draghi sagte in einem Telefonat mit Selenskyj seine volle Unterstützung für die EU-Sanktionen zu, "einschließlich der Sanktionen bezüglich Swift", wie die Regierung in Rom mitteilte.

Russische Fallschirmjäger in Wassylkiw

Den Militärflughafen Wassylkiw, 40 Kilometer südlich von Kiewer Stadtzentrum, sollen russische Luftlandeeinheiten angegriffen haben. Bei den heftigen Kämpfen seien ukrainische Soldaten getötet und verletzt worden, sagte die Bürgermeisterin der Kleinstadt, Natalija Balassynowytsch, in ukrainischen Medien. Es seien viele russische Fallschirmjäger gelandet. "Wir haben Verluste. Wir haben viele Verletzte. Es sind leider 200", sagte sie. Im äußersten Nordosten der Millionenstadt konnte die ukrainische Armee nach eigenen Angaben eine Attacke auf ein Heizkraftwerk zunächst abwehren.

Ukrainische Soldaten inspizieren einen LKW, der völlig zerstört wurde

Kämpfe gab es auch um Odessa, Mariupol und weitere Städte im Küstengebiet des Schwarzen Meeres. Wie weit die russischen Streitkräfte in andere Landesteile vorgedrungen sind, ist kaum zu überblicken. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums landeten Streitkräfte erst in Asow am Asowschen Meer und besetzten anschließend "ohne Widerstand" die ukrainische Kleinstadt Melitopol.

Die ukrainische Seite meldete, man habe südlich von Kiew ein russisches Militärtransportflugzeug vom Typ Iljuschin Il-76 abgeschossen. An Bord seien russische Fallschirmjäger gewesen, schrieb der ukrainische Generalstabschef Walerij Saluschnyj auf Twitter. Diese wie auch viele andere Aussagen der Konfliktparteien lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.