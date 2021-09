Deutschland führt gegen Liechtenstein

Liechtenstein : Deutschland 0:1 (0:1)

0:1 Timo Werner (41.)

Die Ausgangslage:



Das kleine Liechtenstein tritt gegen die DFB-Elf als krasser Underdog an. Die Liechtensteiner spielen auch noch "auswärts" im schweizerischen St. Gallen. Das heimische Stadion in Vaduz kann derzeit wegen Sanierungsarbeiten nicht genutzt werden. Mit Mittelfeldmotor Marcel Büchel fehlt zudem der absolute Führungsspieler. Dazu fallen weitere der wenigen Profis aus. Drei Niederlagen mit 1:10 Toren gab es in den ersten drei Partien der laufenden WM-Qualifikation.



Aus deutscher Sicht steckt im Spiel gegen Liechtenstein viel Brisanz: Hansi Flick feiert als neuer Bundestrainer seine Premiere an der Seitenlinie. Die DFB-Elf ist bei der EM im Sommer früh ausgeschieden und ist daher auf Wiedergutmachung aus. Im Kader der deutschen Nationalmannschaft gibt es zudem einige Veränderungen. Die DFB-Elf muss gegen Liechtenstein ohne Kapitän Manuel Neuer und Routinier Thomas Müller auskommen. Neuer steht wegen seiner Knöchelblessur nicht zur Verfügung. Müller reiste wegen muskulärer Probleme am linken Oberschenkel aus dem DFB-Quartier in Stuttgart ab und fällt damit auch für die folgenden Partien gegen Armenien und auf Island aus.



Hinzu kommt, dass Deutschland in der Qualifikation zur WM 2022 bisher nicht zu überzeugen wusste. In der Gruppe J findet sich der große Favorit nach drei Spielen hinter Armenien und Nordmazedonien nur auf Platz drei.

Das sagen die Trainer

Deutschlands Bundestrainer Hansi Flick: "Liechtenstein ist ein Spiel, wo wir gut reinkommen müssen, das uns Schub geben muss. Aber das ist eine Mannschaft, die sehr mutig agiert, sehr gut steht, wir brauchen den notwendigen Respekt vor dem Gegner."

Liechtensteins Nationaltrainer Martin Stocklasa: "Wir haben nicht so viele Profis im Land, und wenn einer fehlt, dann merkt man das natürlich schon: Aber auch die Amateure können ein bisschen kicken. Unser Ziel ist es mit viel Einsatz ein möglichst gutes Resultat auf die Beine zu stellen und das Land würdig zu präsentieren."

Statistik zum Spiel

Ausnahmslos deutsche Siege stehen im direkten Vergleich. Vier Partien haben die beiden Nationen zwischen 1996 und 2009 ausgetragen. Die Ergebnisse sind eindeutig zugunsten der DFB-Elf: 9:1, 8:2, 6:0, 4:0.

jst/jk/asz (dpa/sid)