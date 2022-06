Deutschland-England: Beide wollen sich steigern

Ausgangslage:

Sowohl die deutsche als auch die englische Fußballnationalmannschaft waren mit ihren Starts in die Nations League unzufrieden. Das DFB-Team holte bei Europameister Italien zwar ein 1:1-Unentschieden, überzeugte allerdings nur in der Anfangsphase der Partie in Bologna. Noch ärger erwischte es die "Three Lions", die in Budapest eine unerwartete 0:1-Niederlage gegen Ungarn kassierten. Beim direkten Duell in München geht es also für beide darum, sich besser zu präsentieren als Ende vergangener Woche in ihren Auftaktspielen der Nations League. Zudem wollen die WM-Teilnehmer Deutschland und England ihre Form gegen einen ebenbürtigen Gegner testen. Und schließlich geht es wie bei jedem Duell dieser beiden Mannschaften auch um sehr viel Prestige.

Stimmen der Trainer:

Hansi Flick (Deutschland): "Klar müssen wir die Dinge besser machen, ohne Frage. Wichtig ist, dass wir den nächsten Schritt machen. Für unser Spiel ist enorm wichtig, dass die Bereitschaft da ist, aktiv zu sein, eine gewisse Intensität zu haben. England ist ein richtig großer Brocken. Wir freuen uns auf dieses Spiel."

Gareth Southgate (England): "Deutschland ist neben Brasilien nach wie vor der Maßstab und verdient Respekt. Das ist genau die Art von Test, die wir brauchen. Wir werden offensiv agieren und wollen eine gute Leistung bringen."

Statistik:

Die Bilanz ist aus Sicht des DFB-Teams negativ. 37-mal standen sich beide Mannschaften gegenüber: 17-mal hieß der Sieger England, 13-mal Deutschland, sieben Partien endeten unentschieden. Auch das bis dato letzte Duell entschieden die "Three Lions" für sich. Im Achtelfinale der Europameisterschaft Ende Juni 2021 gewannen die Engländer gegen das damals noch von Joachim Löw trainierte DFB-Team mit 2:0.

In München gab es schon einmal eine besonders deftige Niederlage einer deutschen Mannschaft gegen eine englische: Im September 2001 verlor die DFB-Elf, damals noch im Münchener Olympiastadion, ihr Qualifikationsspiel zur WM 2002 nach einer desolaten Leistung mit 1:5. Der aktuelle englische Nationaltrainer Southgate stand damals im Kader, wurde aber nicht eingewechselt.