Deutschland bemüht sich noch mehr um Indien

Es ist der erste Besuch von Annalena Baerbock als Außenministerin in Indien, der bevölkerungsreichsten Demokratie der Welt. Bei den zweitägigen Gesprächen werde auch die Zusammenarbeit bei der Energiewende weg von Öl, Kohle und Gas eine Rolle spielen, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts (AA) in Berlin mit. Baerbock werde in diesem Zusammenhang Projekte für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit im ländlichen Umland der Hauptstadt Neu Delhi besuchen.

Vor ihrem Abflug kündigte die Grünen-Ministerin an, sie werde in der Hauptstadt Neu Delhi auch ein Mobilitätsabkommen unterzeichnen, "das es unseren Menschen erleichtern wird, im jeweils anderen Land zu studieren, zu forschen und zu arbeiten".

Indien trägt Sanktionen gegen Russland nicht mit

Beim Gespräch Baerbocks mit ihrem indischen Kollegen Subrahmanyam Jaishankar dürfte auch der russische Krieg gegen die Ukraine und dessen Folgen etwa im Energiebereich zur Sprache kommen. Die Atommacht Indien mit mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern trägt die westlichen Sanktionen gegen Russland nicht mit, da Neu Delhi auch zu Moskau enge Kontakte unterhält. Bei Resolutionen der Vereinten Nationen zum Krieg in der Ukraine hat das Land sich enthalten.

Während der Kriegsmonate kaufte Indien verstärkt günstiges Erdöl aus Russland. Auch bei seiner militärischen Ausrüstung und bei Ersatzteilen ist Indien stark auf Russland angewiesen.

Baerbock lobt Indiens Position beim G20-Gipfel auf Bali

Ungeachtet der engen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und Indien würdigte Baerbock die Leistungen der Regierung in Neu Delhi und bezeichnete das Land als natürlichen Partner Deutschlands. Dass Indien bereit sei, sein Gewicht global einzubringen, habe das Land zuletzt beim G20-Gipfel auf Bali Mitte November gezeigt. "Die klarere Positionierung der G20 gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist letztlich auch Indien zu verdanken", hob die Ministerin hervor. "Als aufstrebende Wirtschaftsmacht und gefestigte Demokratie ist Indien - trotz aller gesellschaftlicher Herausforderungen im Inneren - sowohl Vorbild als auch Brückenbauer für viele Länder der Welt", ergänzte Baerbock.

Bundesaußenministerin Baerbock mit ihrem indischen Kollegen Jaishankar beim G20-Treffen auf Bali im Juli

Am 1. Dezember hat Indien den Vorsitz der G20-Runde der führenden Industrie- und Schwellenländer übernommen.

Während des Baerbock-Besuchs sind laut Auswärtigem Amt auch Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft und von Nichtregierungsorganisationen geplant, die sich für Frauenrechte einsetzen. Die Außenministerin will ferner an einem trilateralen Indien-Forum der Transatlantik-Stiftung German Marshall Fund teilnehmen, bei dem es um Kooperation im indopazifischen Raum geht, wie das AA weiter bekannt gab. Bei dem Forum handelt es sich um ein jährlich an wechselnden Orten stattfindendes Treffen amerikanischer, europäischer und indischer Experten aus Politik, Denkfabriken und Wirtschaft. Es habe sich zu einer führenden Plattform für transatlantischen und europäischen Dialog mit Indien entwickelt, so das AA in Berlin.

Deutschland und Indien verbindet seit 2000 eine strategische Partnerschaft. Seit 2011 finden in zweijährigem Rhythmus die Indisch-Deutschen Regierungskonsultationen abwechselnd in beiden Ländern statt - zuletzt Anfang Mai in Berlin.

se/uh (dpa, ard)