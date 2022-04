Deutsches Finale in der Europa League?

Ausgangslage:

Seitdem sich die "Eurofighter" des FC Schalke 04 im Jahr 1997 im Elfmeterschießen gegen Inter Mailand durchsetzen konnten, hat keine deutsche Mannschaft mehr den UEFA-Pokal bzw. die Europa League gewonnen. 2009 stand Werder Bremen als letzter Bundesligist im Endspiel, verlor aber gegen Schachtjor Donezk. Seitdem: Flaute in dem Wettbewerb, der in Deutschland weniger Anerkennung genießt als in anderen Ländern und den Franz Beckenbauer einst abfällig den "Cup der Verlierer" nannte.

Diesmal aber kommen mit Eintracht Frankfurt und RB Leipzig gleich zwei der vier Halbfinalisten aus der Bundesliga - und die Chancen stehen nicht schlecht, dass es tatsächlich ein rein deutsches Finale geben könnte. Zumindest die Leipziger gehen gegen den amtierenden schottischen Meister als Favorit ins Rennen, auch wenn die Rangers im Playoff zur K.o.-Runde Borussia Dortmund aus dem Wettbewerb warfen. Und auch die Eintracht, die im Viertelfinale spektakulär gegen den FC Barcelona gewann, darf sich gegen West Ham United, derzeit Siebter der englischen Premier League, zurecht etwas ausrechnen.

Stimmen:

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Die größte Motivation ist es, dass wir im Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs stehen. Das ist etwas Außergewöhnliches für einen Trainer, für einen Spieler, für einen Verein. Wir spüren diese Besonderheit. Es wird ein schwieriges Spiel, aber wir freuen uns auf die Herausforderung."

Djibril Sow (Eintracht Frankfurt): " Englische Teams gehen mit hoher Intensität ins Spiel. Das wissen wir, dafür müssen wir bereit sein. Wir haben die große Chance, dieses Jahr etwas Unglaubliches zu erreichen."

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Der Sieg der Rangers gegen Dortmund hat mich wirklich überrascht. Das hat gezeigt, dass sie jeden Gegner schlagen können."

Statistik:

Eintracht Frankfurt in einem europäischen Halbfinale gegen West Ham United, das gab schon einmal: 1976 setzten sich die Londoner im Europapokal der Pokalsieger durch, verloren anschließend aber im Finale gegen den RSC Anderlecht. Eintracht Frankfurt im Europa-League-Halbfinale gegen einen Klub aus London, das ist noch gar nicht lange her: Im Mai 2019 schieden die Frankfurter erst durch Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea aus. RB Leipzig in einem europäischen Halbfinale, das gab es auch schon - allerdings in der Champions League: 2020 verloren die Leipziger beim "Corona-Turnier" in Lissabon gegen Paris St. Germain. Und auch ein rein deutsches Endspiel hat es in der Europa League bereits gegeben, auch wenn der Wettbewerb 1980 noch UEFA-Pokal hieß. Damals gewann Eintracht Frankfurt in Hin- und Rückspiel gegen Borussia Mönchengladbach.