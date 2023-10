Deutscher Wein – und was ihr darüber wissen müsst

Hannah Hummel erkundet die deutsche Weinkultur. Außerdem: Wie der Italiener Sandro Giordano uns mit Fotos von Missgeschicken zum Nachdenken bringt. Und: Was die britisch-irische Blutwurst Black Pudding ausmacht.

Deutschland gilt als Biernation. Aber auch Wein steht hoch im Kurs. In mehr als 15.000 Weingütern werden Sorten wie Riesling oder Spätburgunder angebaut. Reporterin Hannah Hummel hat die deutschen Weinregionen erkundet.

Bild: Sandro Giordano

Kuriose Fotografie von Sandro Giordano

Manchmal geht einfach alles schief und man fällt komplett auf die Nase. Solche Momente faszinieren den italienischen Fotografen Sandro Giordano. In seinen Fotos malt er sich mit Freude das Schlimmste aus.

Bild: Markus Beck/imageBROKER/picture alliance

Deutschlandreise: So tickt der Norden

Die deutschen Regionen sind vielfältig und haben so manche Eigenheiten. Euromaxx-Reporterin Rachel Stewart will diese auf einer vierteiligen Reise durchs Land entdecken. Los geht es in Norddeutschland.

Bild: DW

Black Pudding: eklig oder lecker?

Diese Spezialität schreckt viele ab: Black Pudding. Denn die Hauptzutat der gebrühten Wurst ist Blut. Trotzdem ist sie in Großbritannien und Irland beliebt. Wir wollten wissen, wie Black Pudding entsteht.

Bild: DW

Ouka, der fliegende Hund in den Alpen

Der Franzose Adrien Nisan und sein Hund Ouka haben ein abgehobenes Hobby: Das Herrchen-Hund-Tandem fliegt mit einem Gleitschirm über die französischen Alpen. Wenn es das Wetter erlaubt, heben sie einmal pro Woche ab.

