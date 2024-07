Olympia 2024: Satou und Nyara Sabally beeindrucken in Paris

Es war eine Mischung aus Konzentration und purer Vorfreude, als in Lille im Stade Pierre-Mauroy, einem umgebauten Fußballstadion, die Hymne für Deutschlands Basketballerinnen gespielt wurde. Gleich das erste Duell bei den Olympischen Spielen in Paris war ein echtes Highlight. Für das Team des Deutschen Basketball Bunds (DBB) ging es gegen die Europameisterinnen aus Belgien.

Es war eine Premiere: Noch nie hatte sich eine Basketball-Nationalmannschaft der Frauen für Olympia qualifizieren können. Für Paris 2024 hat es nun aber endlich geklappt. Mitverantwortlich für den aktuellen Erfolg sind auch zwei Schwestern, die für das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis auf dem Parkett stehen: Satou und Nyara Sabally.

Nyara Sabally: "Fühlen uns geehrt"

"Ich bin total aufgeregt. Alleine, dass ich dorthin darf, ist nicht selbstverständlich. Wir fühlen uns alle sehr geehrt, dabei sein zu dürfen", hatte Nyara Saballi im DW-Interview vor den Wettkämpfen in Paris berichtet. Viel Druck, weil es die ersten Olympischen Spiele seien, verspüre sie aber nicht. "Wir wollen versuchen, Spaß zu haben und die Erfahrung zu genießen." Und das gelang gegen die favorisierten Belgierinnen gleich von Beginn an. Die deutschen Basketballerinnen erwischten einen perfekten Start ins Turnier.

Satou (l.) und Nyara Sabally zeigen gegen die Europameisterinnen aus Belgien eine starke Leistung Bild: Brian Snyder/REUTERS

Beim 83:69 war die 26 Jahre alte Satou Sabally mit 17 Punkten beste Werferin des DBB-Teams. Ihre jüngere Schwester Nyara kam auf 16 Zähler, musste aber nach einem Zusammenstoß mit einer eigenen Teamkollegin ausgewechselt werden. Die 24-Jährige erlitt eine leichte Gehirnerschütterung, wird aber bei den anstehenden Spielen voraussichtlich wieder auf dem Parkett stehen können.

Dirk Nowitzki lobt Satou Sabally

Die Sabally-Schwestern gehören zu den Stars der DBB-Auswahl. Beide spielen in der WNBA, der US-Liga, der stärksten der Welt. 2020 wurde Satou Sabally von den Dallas Wings gedraftet und hat sich seitdem zur Führungsspielerin bei den Texanerinnen hochgearbeitet. Im vergangenen Jahr wurde sie als erste Deutsche mit dem "WNBA Most Improved Player Award" ausgezeichnet, dem Preis für die Spielerin, die in der Saison die größte Entwicklung nach vorn gemacht hat. Sabally wurde sogar ins All-Star-Team der Liga gewählt.

"Das bedeutet viel für den deutschen Basketball, einen so bedeutenden Preis zu gewinnen", sagte die Spielerin der Dallas Wings. "Es ist echt cool, und ich freue mich sehr darüber." Satou bekam auch Anerkennung von oberster Stelle. "Sie ist von Jahr zu Jahr besser geworden. Sie arbeitet extrem hart, und das zahlt sich immer aus", lobte der ehemalige NBA-Champion Dirk Nowitzki.

Bei den Dallas Wings gehört Satou Sabally zu den besten Spielerinnen des WNBA-Vereins Bild: Tony Gutierrez/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

In Dallas holt sie sich gerne Tipps der deutschen Basketball-Ikone ab. "Wir tauschen uns aus. Dirk war letztes Jahr auch bei einem unserer Play-off-Spiele. Das war sehr cool, dass er uns da unterstützt hat. Jemanden wie ihn in der Ecke zu haben und ihn als Mentor zu sehen, ist sehr besonders", sagte Sabally.

Satou Sabally: "Wir leben unseren Traum"

Angespornt durch die Erfolge ihrer älteren Schwester schaffte auch Nyara Sabally 2022 den Sprung in die WNBA. Ihr Debüt bei New York Liberty musste die Basketballerin aufgrund einer Knieverletzung allerdings um ein Jahr verschieben. Mittlerweile hat auch Nyara ihre ersten Körbe in der WNBA geworfen und konnte das erste familieninterne Duell gegen ihre ältere Schwester sogar gewinnen: Ihr Verein aus New York setzte sich gegen Dallas mit 102:93 durch. "Seitdem ich denken kann, war es ein Traum von mir, gemeinsam mit Satou auf dem Parkett zu stehen", freute sich Nyara bereits vor dem "Schwestern-Duell": "Das ist eine bedeutende Zeit für meine Familie."

Nyara Sabally wurde 2022 von New York Liberty gedraftet und spielt nun gemeinsam mit ihrer Schwester in der WNBA Bild: Lindsey Wasson/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

In einem Interview mit der "Frankfurter Rundschau" (FR) berichtete Satou: "Das Basketballfeld ist wie mein Wohnzimmer, egal wo ich spiele. Und dann sieht man plötzlich seine Schwester dort, das war schon surreal. Wir machen das, was wir lieben, und verdienen damit Geld. Wir leben unseren Traum."

Nyara Satou: "Das ist unbeschreiblich"

Satou Sabally wurde als drittes von insgesamt sieben Kindern eines gambischen Vaters und einer deutschen Mutter in New York City geboren. Als sie drei Jahre alt war, zog die Familie nach Berlin. Kurz nach dem Umzug nach Deutschland wurde Nyara geboren. Beide gingen nach einigen Jahren beim Berliner Klub TuS Lichterfelde in die USA ans College in Oregon.

Während Nyara von Beginn an auch weiterhin für die deutsche A-Nationalmannschaft auflief, kümmerte sich ihre ältere Schwester zunächst um ihre persönliche Karriere in den USA. Nach vier Jahren ohne Spiel für die DBB-Auswahl kehrte Satou erst im November 2023 zurück ins Nationalteam - und steht nun gemeinsam mit ihrer Schwester auf dem Parkett.

"Das ist unbeschreiblich. Es ist ein cooler Moment, mit meiner Schwester Deutschland zu repräsentieren", freute sich Nyara nach dem ersten gemeinsamen Länderspiel.

Satou Sabally - Athletin und Aktivistin

Bei den Olympischen Spielen in Paris wollen beide für Aufsehen sorgen und sportlich so erfolgreich wie möglich sein. Doch damit nicht genug. Bereits in den vergangenen Jahren hat sich vor allem die ältere der Sabally-Schwestern auch neben dem Platz für andere Themen eingesetzt. Als Teil des Spielerinnenrates der WNBA macht sich Satou für soziale Gerechtigkeit stark.

"Ich habe eine Bühne, die will ich nutzen. Ich möchte meine Werte mitgeben. Werte, die für Menschenrechte stehen", sagte Satou der FR. "Wir dürfen Rassismus nicht unter den Teppich kehren, ganz einfach gesagt. Es ist ein Fakt. Es gibt Rassismus. Wir müssen aufwachen und merken, dass Alarmstufe herrscht."

Nyara ist nach eigenen Worten "sehr stolz, dass Satou ihre Plattform so nutzt" und möchte einen ähnlichen Weg einschlagen. Wie beim Basketball will die jüngere Schwester der älteren auch auf diesem Feld folgen. Gemeinsam können die Saballys viel erreichen - auf und neben dem Basketball-Court.