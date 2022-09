Deutscher Energiekonzern Uniper wird verstaatlicht

Durch die von Russland entfachte Energiekrise ist der größte deutsche Gasimporteur Uniper ins Wanken geraten. Nun wird der angeschlagene Energiekonzern sogar verstaatlicht. Der finnische Mutterkonzern Fortum teilte mit, er habe dazu eine Grundsatzvereinbarung mit dem Bund erzielt. Demnach wird der deutsche Staat Mehrheitsaktionär bei Uniper. Nach Abschluss einer Kapitalerhöhung und dem Erwerb der Uniper-Anteile von Fortum werde der Bund circa 98,5 Prozent der Anteile besitzen.

Das Bundeswirtschaftsministerium teilte mit, der Bund übernehme im Rahmen eines weiteren Stabilisierungspakets "insgesamt 99 Prozent an Uniper". Die Kapitalerhöhung umfasst demnach acht Milliarden Euro, hinzu kommen knapp eine halbe Milliarde für die bisherigen Anteile des finnischen Mutterkonzerns Fortum.

Russisches Gas muss teuer ersetzt werden

Uniper ist ein international tätiger Energiekonzern, der Strom und Gas an Großhandelskunden wie Stadtwerke und Industrieunternehmen verkauft und auch in der Gasspeicherung aktiv ist. Das Unternehmen hängt stark vom Gashandel mit Russland ab und ist durch die ausbleibenden russischen Lieferungen in Finanznöte geraten. Denn um die eigenen Kunden trotz der Probleme mit Russland beliefern zu können, muss Uniper nach Alternativen suchen und sich woanders Gas besorgen. Dafür werden aber höhere Preise fällig als ursprünglich mit dem russischen Gas kalkuliert. Die zusätzlichen Kosten können wegen laufender Verträge nicht an die Uniper-Kunden weitergegeben werden. Der Konzern macht deshalb seit Monaten Milliardenverluste.

Schon im Sommer hatte es ein Hilfspaket des Staates in Milliardenhöhe gegeben. Doch weil inzwischen gar kein Gas mehr über die Pipeline Nord Stream 1 kommt, hat sich die Lage bei Uniper noch einmal verschärft. Deshalb nun die Verstaatlichung.

