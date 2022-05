Deutscher Astronaut kehrt zur Erde zurück

Wie in einem Livestream der US-Raumfahrtbehörde NASA zu sehen war, dockte Matthias Maurer zusammen mit drei US-Astronauten in einer Dragon-Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von der ISS ab. Er war im November vergangenen Jahres als Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation ESA zur ISS aufgebrochen.

Neuartige Betonmischungen getestet

Gemeinsam mit den NASA-Astronauten Raja Chari, Thomas Marshburn und Kayla Barron, die nun mit ihm zur Erde aufbrachen, forschte Maurer in den Bereichen Physik, Biologie, Medizin und künstlicher Intelligenz und erprobte dabei neue Technologien. In 400 Kilometern Höhe experimentierte er etwa mit Wasser in der Schwerelosigkeit, neuartigen Betonmischungen für nachhaltiges Bauen auf der Erde und aus Hautzellen hergestellten Biopflastern.

ESA-Astronaut Matthias Maurer (l.) und Raja Chari, US-amerikanischer NASA-Astronaut, außerhalb der ISS

Als eines der "herausragendsten Erlebnisse" bezeichnete Maurer rückblickend einen kräftezehrenden Außeneinsatz, den er mit seinem Kommandanten und NASA-Kollegen Chari absolvierte. Mehr als sechs Stunden lang nahmen die beiden Reparaturen am Kühlsystem der Station vor und ersetzten eine Außenkamera.

Maurer soll sich auf anstrengende Rückreise einstellen

Nach fast sechs Monaten im All solle sich Maurer auf eine anstrengende Reise einstellen, sagte der frühere ESA-Koordinator Thomas Reiter. "Wenn die Raumkapsel die Wasseroberfläche berührt, wird die Crew sehr eindeutig spüren, dass sie wieder auf der Erde ist", so der Ex-Astronaut, der 2006 als erster Deutscher auf der ISS war. Man spüre nach einem halben Jahr in der Schwerelosigkeit jede kleine Bewegung. "Man ist schon überrascht, wie schwer sich Arme und Beine plötzlich anfühlen."

Maurer war der 600. Mensch und der zwölfte Deutsche im All. Dort feierte er im März auch seinen 52. Geburtstag. In Online-Netzwerken teilte Maurer während seines Einsatzes regelmäßig Videos oder Fotos aus der Raumstation, mit denen er seine Experimente und seinen Alltag als Astronaut dokumentierte.

Video ansehen 02:45 Matthias Maurer kehrt zur Erde zurück

nob/jj (afp, dpa)