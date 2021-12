Deutsche Welle leitet unabhängige Untersuchung von Antisemitismusvorwürfen ein

Die Deutsche Welle (DW), der Auslandsrundfunk der Bundesrepublik Deutschland, hat eine unabhängige Untersuchung zu einem Pressebericht über antisemitische Äußerungen einiger Redaktionsmitglieder des arabischen Dienstes der DW eingeleitet.

Intendant Peter Limbourg machte deutlich, dass es bei der DW eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Antisemitismus gebe. "Die in der Presse zitierten privaten Äußerungen einiger Mitarbeitenden der DW sind unvereinbar mit den Werten, für die wir alle bei der DW einstehen", sagte er.

Die Untersuchung wird die Kommentare von DW-Mitarbeitenden in anderen Publikationen sowie in ihren privaten Profilen in den Sozialen Medien prüfen.

"Zur Durchführung der unabhängigen Untersuchung konnte die DW mit der ehemaligen Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und dem Psychologen Ahmad Mansour zwei für diese Aufgabe besonders profilierte Persönlichkeiten gewinnen", erklärte Intendant Peter Limbourg. "Ich danke den beiden für ihre Bereitschaft, zu einer schnellen Aufklärung in dieser für die DW schwierigen Situation beizutragen."

Vorwürfe "verdienen eine sorgfältige Prüfung"

Die Untersuchung umfasst die Klärung der gemeldeten Vorfälle, die Untersuchung möglicher Versäumnisse innerhalb der DW und die Empfehlung von Präventivmaßnahmen für die Zukunft. Die betroffenen Mitarbeiter sind für die Dauer der Untersuchung vom Dienst freigestellt.

Mansour, Gründer der Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention, sagte, dass "die Vorwürfe, die hier erhoben werden, sehr ernst zu nehmen [sind]." Er erklärte weiter: "Die mir übertragene Aufgabe verlangt jedoch, sich dieser mit Offenheit, Neutralität und dem gebührenden Respekt und Verantwortungsbewusstsein anzunehmen."

Leutheusser-Schnarrenberger betont: "Die Werte und Prinzipien, die man mit der Arbeit der Deutschen Welle verbindet, müssen von allen auch verstanden und gelebt werden. Die hier beschriebenen Verstöße gegen diese Haltung wiegen schwer, und das macht die sorgfältige Überprüfung so wichtig."

Die journalistischen Grundsätze der DW sind im "Deutsche-Welle-Gesetz" sowie im DW-Verhaltenskodex und in den Leitlinien der Chefredaktion festgelegt. "Die DW wird nach einer ersten Prüfung gegebenenfalls umgehend Konsequenzen ziehen, wenn sich Verstöße gegen diese Regeln bewahrheiten", so DW-Sprecher Jumpelt.

Social Media Beiträge im Fokus

Die Untersuchung ist eine Reaktion auf einen Bericht, der am Dienstag von der "Süddeutschen Zeitung" veröffentlicht wurde. Die Zeitung berichtete, dass mehrere Mitarbeitende des arabischen Dienstes der DW sowie ein freiberuflicher Trainer in den letzten Jahren antisemitische Kommentare in sozialen Medien und in anderen Medien veröffentlicht hatten. Die Äußerungen wurden auf privaten Social-Media-Konten gepostet. Einige der Beiträge wurden später gelöscht.