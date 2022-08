Deutsche Regelung zum Familiennachzug ist rechtswidrig

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in zwei Urteilen zu Fällen aus Deutschland die Zusammenführung von Familien gestärkt. Für die Frage nach der Minderjährigkeit, die einen Nachzug rechtfertigt, ist nach Auslegung der Richter in Luxemburg der Zeitpunkt des Antrags auf Familienzusammenführung beziehungsweise Asyl entscheidend, nicht das Datum des Verfahrensausgangs.



In den Entscheidungen vom 1. August ging es zum einen um den Nachzug von Eltern, deren als Flüchtling anerkanntes Kind zwischenzeitlich volljährig geworden war, und zum anderen um eine syrische Jugendliche, die ihr 18. Lebensjahr vollendete, während das Asylverfahren ihres Vaters in Deutschland noch lief. Die deutschen Behörden hatten beide Anträge auf Familienzusammenführung abgelehnt.

EU: „Deutsches Vorgehen nicht mit Grundrechte-Charta vereinbar“

Gegen die Ablehnung klagten die Betroffenen zunächst mit Erfolg in Deutschland. Die Bundesrepublik legte jedoch Revision beim Bundesverwaltungsgericht ein, das den EuGH um Auslegung des europäischen Rechts bat. Dieser ist in seinen Urteilen eindeutig: Ziel der maßgeblichen EU-Regeln sei es, die Familienzusammenführung zu begünstigen und insbesondere Minderjährigen Schutz zu gewähren.





Das deutsche Vorgehen sei weder mit diesen Zielen noch mit den Anforderungen der Grundrechte-Charta vereinbar. Denn den deutschen Regeln zufolge hätten die zuständigen Behörden und Gerichte keinen Grund, die Anträge der Eltern mit der gebotenen Dringlichkeit zu bearbeiten. Zudem hänge der Erfolg eines Antrags hauptsächlich von Umständen ab, die in der Hand nationaler Behörden und Gerichte lägen – insbesondere deren zügige Bearbeitung.

„180-Grad-Wende“ von mehreren Stellen begrüßt

Reem Alabali-Radovan (SPD), Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, hat die Entscheidung des EuGH zur Familienzusammenführung begrüßt. Die Entscheidungen der Luxemburger Richter schafften Handlungsbedarf für die Bundesregierung und stärkten die Verabredungen der Ampel-Parteien aus dem Koalitionsvertrag, erklärte Alabali-Radovan. „Wir werden jetzt prüfen, wo wir Änderungen vornehmen müssen. Eine gute Familienzusammenführung gehört zu einem modernen Einwanderungsland auf der Höhe der Zeit.“

Auch die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl sprach von einer „guten Nachricht für zerrissene Familien“ und nannte die Urteile eine „180-Grad-Wende“ für die deutsche Asylpraxis. „Viele durch die Flucht zerrissenen Familien können nach den Urteilen aufatmen“, erklärte Wiebke Judith vom Team Recht und Advocacy. Die Bundesregierung solle jetzt zügig die Gesetzgebung anpassen und weitere Schritte zur Beschleunigung von Familiennachzug unternehmen, forderte die Mitarbeiterin des Vereins mit Sitz in Frankfurt.



