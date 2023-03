Was bedeutet es, wenn man einen Korb kriegt, und wieso geht Liebe durch den Magen? „Das sagt man so!“ erklärt dir jede Woche eine deutsche Redewendung oder ein bekanntes Sprichwort. In den interaktiven Übungen lernst du, sie richtig zu benutzen. Denn Redewendungen machen die Sprache lebendiger. Sie sind sozusagen das Salz in der Suppe.

Niveaustufe: B2

B2 Medien: Audio, Text (Download), Bild, interaktive Übungen

Audio, Text (Download), Bild, interaktive Übungen Sprache: Deutsch