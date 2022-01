Deutsche Redewendungen und Sprichwörter

Redewendungen und Sprichwörter gibt es in allen Sprachen. Sie machen die jeweilige Sprache erst richtig lebendig. Einige davon sollten Ihre Lernenden auf Deutsch kennen: „Liebe geht durch den Magen“ zum Beispiel. Von dieser Annahme ist auch Telenovela-Heldin Jojo überzeugt, die in der gleichnamigen Folge das Essen für ihre Gefühle sprechen lassen will. Kombinieren Sie die Telenovela mit dem Unterrichtstipp der Woche, der einen bunten Strauß an deutschen Redewendungen bereithält – und „schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe.“

So können Sie vorgehen:

Sehen Sie gemeinsam die Video-Episode Liebe geht durch den Magen an. Überlegen Sie dann im Plenum, was das im Titel verwendete Sprichwort bedeuten könnte. Teilen Sie anschließend das Arbeitsblatt aus.

Darauf befinden sich einige deutsche Sprichwörter. Lassen Sie die Lernenden in Einzelarbeit die Sprichwörter ihren Bedeutungen zuordnen. Klären Sie die Lösung im Plenum. Lassen Sie dann im Plenum entscheiden und begründen, welche Sprichwörter zu welcher Person in der Telenovela passen.

Variante:

Schneiden Sie im Vorhinein die einzelnen Felder aus und lassen Sie die Lernenden in Zweiergruppen die Zuordnung vornehmen.



Benötigte Materialien:

Lektion „Liebe geht durch den Magen“ (Video)

Arbeitsblatt „Sprichwörter in der deutschen Sprache“



Niveaustufe:

B1, B2



Das Format in Kürze:

Begleiten Sie mit Ihren Lernern Jojo auf ihrer Suche nach dem Glück, dem Leben und der Liebe. Die gleichnamige Telenovela bietet insgesamt drei Staffeln mit je 33 spannenden Episoden. In der ersten Staffel kommt die Brasilianerin Jojo in ihre neue Heimatstadt Köln. Sie will Kunst studieren, hat sich aber auch verliebt: in jemanden, den sie noch nie gesehen hat. Wird sie ihn treffen?

Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen. Es gibt sowohl Begleitmaterialien, die sich eng an der jeweiligen Episode orientieren und vor allem dem inhaltlichen Verständnis dienen, als auch eigene Arbeitsbücher mit besonders kreativen und spielerischen Aufgaben. Wer hätte gedacht, dass Deutsch die Sprache der Liebe sein kann?