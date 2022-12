Deutsche Redewendungen rund um den Himmel

Himmlische Redewendungen

Himmel und Hölle in Bewegung setzen

Wer alles versucht um ein Ziel zu erreichen, setzt umgangssprachlich Himmel und Hölle in Bewegung - setzt auf himmlische Hilfe oder mobilisiert, wenn es sein muss, auch teuflische Kräfte. In vielen Religionen kommt die Seele nach dem Tod entweder in den Himmel oder in die Hölle.