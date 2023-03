Späterer Nazi-Kollaborateur

In "Sein letzter Befehl" von Josef von Sternberg spielt Emil Jannings (im Bild) einen zaristischen General, der Jahre nach dem russischen Bürgerkrieg als Statist in Hollywood lebt. Nach einigen Jahren in Amerika kehrte Jannings nach Deutschland zurück. Wegen seiner Nähe zu den Nationalsozialisten belegten ihn die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg mit einem Auftrittsverbot.