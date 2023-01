Deutsche Literatur

Goethe, Schiller, Brecht ... An Lyrikern und Schriftstellern fehlt es in der deutschen Geschichte nicht. Aber wie sieht es heute aus? Sind die Menschen in Deutschland immer noch Fans des geschriebenen Wortes? Die Moderatoren des Deutschlandlabors gehen dieser Frage genauer auf den Grund.



So können Sie vorgehen:

Teilen Sie das Arbeitsblatt „Literatur“ aus und lassen Sie Paare bilden. In einem ersten Schritt sollen sich die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer gegenseitig die Fragen aus Übung 1 stellen und die Ergebnisse in der entsprechenden Tabellenspalte festhalten. Die rechte Spalte mit Informationen zu Deutschland und den Deutschen bleibt zunächst frei.

Schauen Sie anschließend gemeinsam die Video-Folge „Literatur“ an. Die Lernerinnen und Lerner sollen dabei die entsprechenden Informationen über die Menschen in Deutschland sammeln und in der rechten Tabellenspalte eintragen. Im Plenum werden die Antworten zu den Lesegewohnheiten der Deutschen zusammengetragen und Unterschiede und Ähnlichkeiten diskutiert.



Benötigte Materialien:

Lektion „Literatur“ (Video und Übungen)

Arbeitsblatt „Literatur“

Tafel/Whiteboard o. Ä.



Niveaustufe:

mind. A2



Das Format in Kürze:

Das Deutschlandlabor sucht Antworten auf viele Fragen zu deutschen Klischees: Essen die Deutschen jeden Tag Wurst und funktioniert hier wirklich alles perfekt? Die Moderatoren Nina und David reisen durch ganz Deutschland, treffen Menschen auf der Straße und Experten, die manchmal für überraschende Erkenntnisse sorgen.

Die Serie zeigt in 20 Episoden verschiedene Facetten der Gesellschaft und des Lebens in Deutschland. Zu jeder Video-Folge gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreiche Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie in der Lektion den Reiter „Downloads und Links“ aufrufen.