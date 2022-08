Rote Papageien in der Steilwand

Am Aussichtspunkt "Paraba Roja“ angekommen, lassen sich rote Papageien beobachten. Sie haben sich in den Höhlen in dem Felsen niedergelassen. Die roten Papageien sind monogam. Sie bleiben bei ihrem Partner – ein Leben lang. In den Höhlen bauen sie ihre Nester. Leider ist der Zugang sehr verwittert, durch die Einnahmeausfälle in der Pandemie gibt es kaum Geld, alles instand zu halten.