Deutsche Enttäuschung zum Ende der Handball-WM

Die deutschen Handballer haben die Weltmeisterschaft in Ägypten mit der schlechtesten Platzierung in der Verbandsgeschichte abgeschlossen. Im letzten WM-Hauptrundenspiel kam die DHB-Auswahl in Kairo nicht über ein 23:23 (11:12) gegen Polen hinaus und beendete das Turnier dadurch auf dem zwölften Platz. Die davor schwächste Platzierung einer deutschen Mannschaft bei der Teilnahme an einer WM war der elfte Platz in Schweden 2011.

"Billige Tore" eingefangen

"Wir sind extrem schlecht mit unseren Chancen umgegangen", sagte ein nachdenklicher Bundestrainer Alfred Gislason anschließend im ARD-Fernsehen. Außerdem habe man sich "billige Tore" eingefangen, fügte der Coach hinzu. Erfolgreichste Werfer des deutschen Teams waren David Schmidt und Philipp Weber je vier Treffern. Nach dem verpassten Einzug ins Viertelfinale fliegt die Mannschaft am Dienstagmittag zurück nach Deutschland.

ml/to (dpa, ARD)