Deutsche Bank macht 3,15 Milliarden Euro Verlust

Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal dieses Jahres 3,15 Milliarden Euro Verlust verzeichnet. Das teilte das Unternehmen in Frankfurt am Main mit. Das ist etwas mehr, als die Bank mit der Bekanntgabe ihrer neuen Strategie Anfang Juli bereits in Aussicht gestellt hatte. Da hatte das größte deutsche Finanzinstitut noch mit 2,8 Milliarden Euro Verlust gerechnet. Grund für den Anstieg sind demnach Belastungen im Zusammenhang mit dem Konzernumbau , für den 3,4 Milliarden Euro veranschlagt werden.

Es seien bereits "wichtige Schritte" zum Umbau der Deutschen Bank unternommen worden, erklärte der Vorstandsvorsitzende des Konzerns, Christian Sewing. "Das schlägt sich auch in unseren Ergebnissen nieder: Einen erheblichen Teil der Restrukturierungskosten haben wir bereits im zweiten Quartal verbucht." Ohne die Belastungen für den Umbau wäre die Deutsche Bank profitabel gewesen, so Sewing.

Sewing will das risikoreiche Investmentbanking zusammenstutzen. In den kommenden drei Jahren fallen weltweit 18.000 Jobs weg. Ein Fünftel der gesamten Bilanzrisiken werden in einer internen "Bad Bank" gebündelt.

Die Erträge in der Unternehmens- und Investmentbank brachen laut den aktuellen Zahlen um 18 Prozent auf 2,94 Milliarden Euro ein. Nach Steuern fiel hier ein Verlust von 907 Millionen Euro an nach einem Gewinn von 475 Millionen vor Jahresfrist. Zuwächse verzeichnete das Geldhaus im Geschäft mit vermögenden Kunden.

