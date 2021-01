Deutsche Bank: Keine Geschäfte mehr mit Trump?

Die Zeitung schreibt, das größte deutsche Geldhaus wolle künftig keine Geschäfte mehr mit Trump und seinen Firmen machen. Die New York Times berief sich auf einen nicht genannten Insider. Wörtlich heißt es in dem Bericht: "Die Bank ist zu dem Schluss gekommen, dass sie, abgesehen von einem Schuldenerlass, keine Möglichkeit hat, sich aus der Beziehung zu Trump zu lösen, bevor die Kredite fällig werden." Der Meldung zufolge schuldet Trump der Deutschen Bank noch 340 Millionen Dollar, die in den nächsten Jahren fällig werden..

Das Institut hatte ihm noch Darlehen gewährt, als andere Banken sich längst zurückgezogen hatten. Die Deutsche Bank hat sich bislang nicht zu den Berichten geäußert. Trumps Familienunternehmen, die Trump Organization, und das Weiße Haus in Washington waren zunächst nicht erreichbar, schreibt Reuters.

Die US-Chefin der Deutschen Bank, Christiana Riley, hatte vergangene Woche in einem Beitrag bei LinkedIn den Sturm auf das Kapitol verurteilt, bei dem mehrere Menschen getötet wurden. Reuters hatte bereits im vergangenen Jahr geschrieben, die Deutsche Bank suche nach Möglichkeiten, ihre Geschäftsverbindung mit Trump nach den Präsidentschafts-Wahlen im November zu beenden. Der Trump Organization gehören mehrere Hotels und Golfclubs.

ar/hb (rtr – NYT)