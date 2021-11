Lernt Deutsch mit Jojo, einer Brasilianerin, die nach Deutschland gekommen ist, um hier zu studieren. In drei spannenden Staffeln der Telenovela erfahrt ihr mehr über das Leben von Jojo und ihrer Freunden in Köln. Es geht um Liebe, Verrat, Eifersucht und Intrigen, Studium und Arbeitsleben - und um die deutsche Sprache. Zu jeder Folge von "Jojo sucht das Glück" gibt es interaktive Übungen und Vokabelhilfen zum Deutschlernen. Findet heraus, ob Jojo am Ende das Glück findet, und verbessert nebenbei euer Deutsch. So schön war Deutschlernen noch nie!

Niveaustufe: B1, B2

Medien: Video, Text (Download), interaktive Übungen

Sprache: Deutsch