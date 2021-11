Stadtbilder

In Deutschland gibt es mehr als 2000 Städte. Hier könnt ihr einige der schönsten und interessantesten kennenlernen. Zu jeder Stadt bieten wir euch ein Video mit Manuskript und Übungen, eine Bildergalerie sowie Texte mit Vokabelglossar zu Sehenswürdigkeiten, berühmten Persönlichkeiten und historischen Ereignissen der Stadt an. Außerdem könnt ihr hören, was die Bewohner über ihre Stadt denken. Die Materialien sind besonders geeignet für fortgeschrittene Lerner etwa ab Niveaustufe B2 des Europäischen Referenzrahmens.

Niveaustufe: B1, B2

Medien: Video, Audio, Text (Download)

Sprache: Deutsch