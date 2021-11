Zehn beliebte Backwaren aus Deutschland

Rund und bestäubt: der Berliner

Das in Fett gebackene Hefegebäck wurde der Legende nach im 18. Jahrhundert von einem Berliner Zuckerbäcker erfunden, der in der Armee Friedrichs des Großen diente. Traditionell werden Berliner – die in Berlin selbst nur Pfannkuchen genannt werden – an Silvester und in der Karnevalszeit gegessen. Die süßen Teilchen sind mit Puderzucker bestäubt und mit Marmelade gefüllt.