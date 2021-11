In diesen Ländern ist Deutsch lernen voll im Trend

Mexiko

Fast die Hälfte aller Deutschlernenden in Mexiko lernt die Sprache an einer Hochschule (46 Prozent). Auch der Anteil der Deutschlernenden in der Erwachsenenbildung ist mit 25 Prozent sehr hoch. Das Land ist ein Schwerpunktland des Fachkräfteeinwanderungsgesetztes des Bundes, wodurch das Interesse bei Erwachsenen wohl noch weiter steigen wird. Insgesamt lernen 85.896 Menschen in Mexiko Deutsch.