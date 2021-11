Die besten deutschen Redensarten

Schwein haben

Wenn man im Lotto gewinnt, eine Prüfung besteht, für die man nicht gelernt hat, oder Geld auf der Straße findet: In all diesen Situationen hat man "Schwein gehabt!" In vielen Kulturen erscheinen Schweine hauptsächlich auf dem Teller. Das tun sie auch in Deutschland, aber komischerweise sind sie hier auch gleichzeitig ein Glückssymbol.