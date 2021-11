Unaussprechbare Wörter

Schleswig-Holstein

Das nördlichste deutsche Bundesland grenzt sowohl an die Nord- als auch an die Ostsee und hat landschaftlich viel zu bieten. Um den Urlaub dort zu genießen, müssen Nicht-Deutsche ja nicht unbedingt den Namen „Schleswig-Holstein“ aussprechen. Norddeutsche selbst sprechen das „st“ in Holstein auch als solches aus, im Rest der Republik wird daraus ein „scht“.