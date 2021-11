Entdeckt Deutschland und lernt die deutsche Sprache mit Hip-Hop-Musik! Die Münchner Band EINSHOCH6 nimmt euch in 40 Tagebuch-Folgen auf eine Reise durch Deutschland: Begleitet sie in ihrem Videotagebuch in den Proberaum, zum Fußballspiel, zum Surfen an der Isar, zur Berliner Mauer oder auf den Weihnachtsmarkt. Mit den Alben "Lass uns reden" und "Reise um die Welt" könnt ihr mit viel Spaß euer Deutsch verbessern. Ladet euch die 25 Songs und Musikvideos zum Deutschlernen herunter und rappt mit! Und wenn ihr mehr wollt: Zu allen Folgen gibt es interaktive Übungen und Materialien für den Unterricht.





Niveaustufe: B1, B2

Medien: Video, MP3, Text (Download), interaktive Übungen, Handreichungen für Lehrer

Sprache: Deutsch