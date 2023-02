Deutsch im Job – Profis gesucht

Das Format im Überblick

Dieses Angebot unterstützt alle, die die Niveaustufe B1 erfolgreich abgeschlossen haben und gern eine Ausbildung in Deutschland beginnen möchten. Jede Einheit rückt eines der fünf Berufsfelder in den Fokus. Zahlreiche Videos geben Einblicke in typische Situationen aus dem Berufsalltag. Darüber hinaus stehen umfangreiche Begleitinformationen zum Download zur Verfügung.

Inhalt

Gastronomie, Anlagenmechanik, Gebäudereinigung, Krankenpflege und Einzelhandel – zu diesen fünf Berufsfeldern stehen jeweils sechs Lektionen sowie ein abschließender Wissenscheck zur Wiederholung und Vertiefung des Gelernten zur Verfügung. Nach einer kurzen Einführung in das jeweilige Berufsfeld bietet der Kurs neben Fakten rund um die Ausbildung und spezifischen Redemitteln für Dienstbesprechungen auch Informationen zu Tätigkeiten und vermittelt den nötigen Wortschatz für den Berufsalltag.

Lerninhalt

Infos zur Ausbildung in der jeweiligen Branche

typische Aufgaben und Tätigkeitsbereiche

Wortschatz und Redemittel für den Berufsalltag

Materialien zum Download