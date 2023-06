Deutsch-chinesische Beziehungen

Li Qiang wird von zahlreichen Ministern begleitet. Anlass für die Reise sind die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin am Dienstag. Es sind die ersten nicht per Telefon oder Videokonferenz, sondern physisch stattfindenden bilateralen Gespräche zwischen der deutschen und der chinesischen Regierung seit 2018.

Zuvor wird Li Qiang, der seit März 2023 im Amt ist, von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen und mit Bundeskanzler Olaf Scholz zu Abend essen. Nach den Regierungskonsultationen - es sind die siebten seit ihrer Premiere 2011 in Berlin - fliegt der chinesische Ministerpräsident nach München und wird dort von Ministerpräsident Markus Söder empfangen. Themen dort sind unter anderem die bayerisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen. Li Qiang reist im Anschluss weiter nach Frankreich.