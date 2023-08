Der Weg zum deutschen Pass soll einfacher werden

Die Bundesregierung will zwei Reformen auf den Weg bringen. So soll die Einbürgerung erleichtert werden. Außerdem wird die Änderung von Geschlecht und Vorname im Pass vereinfacht.

Mit der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts will die Bundesregierung die Wartezeit bis zu einer Einbürgerung verkürzen. Künftig soll diese schon nach fünf statt wie bisher nach acht Jahren möglich sein. Auch ist künftig eine doppelte Staatsbürgerschaft möglich. Bislang muss vor einer Einbürgerung die ursprüngliche Staatsbürgerschaft grundsätzlich aufgegeben werden.

Ausdrücklich ausgeschlossen wird die Einbürgerung für Menschen, die aus antisemitischen oder rassistischen Motiven Straftaten begangen haben. Für Menschen, die bis in die 1970er Jahre als Gastarbeiter nach Deutschland oder bis 1990 als Vertragsarbeiter in die DDR kamen, soll es geringere Anforderungen an Sprachkenntnisse geben. Sie sollen auch keinen Einbürgerungstest machen müssen.

Faeser: Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sieht in der geplanten Vereinfachung von Regeln zur Einbürgerung einen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. "Wir sind mitten in einem weltweiten Wettbewerb um die besten Köpfe", sagte Faeser dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". "Wir werden die besten Köpfe aber nur gewinnen, wenn sie in absehbarer Zeit voll und ganz Teil unserer Gesellschaft werden können", fügte sie hinzu.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser: Bislang ist die deutsche Einbürgerungsrate unterdurchschnittlich (Archivbild) Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Nach Angaben ihres Ministeriums haben bislang etwa 14 Prozent der Bevölkerung keinen deutschen Pass - etwas mehr als zwölf Millionen Menschen. Von ihnen lebten rund 5,3 Millionen bereits seit mindestens zehn Jahren in Deutschland. Auch dies zeige, dass das Staatsangehörigkeitsrecht modernisiert werden müsse, erklärte Faeser. 2022 hätten 168.545 Menschen den deutschen Pass beantragt, das seien gerade einmal 3,1 Prozent der ausländischen Staatsbürger, die seit mindestens zehn Jahren hier lebten. Im EU-Vergleich sei die deutsche Einbürgerungsrate unterdurchschnittlich.

Weniger Hürden bei Änderung des Geschlechts im Pass

Das Bundeskabinett will außerdem das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg bringen. Künftig soll jeder Mensch in Deutschland sein Geschlecht und seinen Vornamen selbst festlegen und in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern können. Das Gesetz richtet sich laut Familien- und Justizministerium an transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen. Kritik am Selbstbestimmungsgesetz kommt vor allem immer wieder von der Union und der AfD.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat den Gesetzentwurf als Erfolg der Ampel-Koalition verbucht und gegen Bedenken verteidigt. Der Berliner Zeitung "Tagesspiegel" sagte er, bei der Reform gehe es um die Freiheit und die Würde von transgeschlechtlichen Menschen. Der Staat dürfe sie nicht länger wie "Kranke" behandeln.

