Der Vulkan von La Palma - Die Rückkehr des Lebens

Am 19. September 2021 tut sich ein neuer Krater auf der Atlantikinsel La Palma auf. Niemand ahnt, dass es der größte Vulkanausbruch in Europa seit 5 Jahrhunderten wird.

Bild: Albatross World Sales

Die zerstörerische Kraft der Natur wird ein weiteres Mal sichtbar.

Aus dem Feuer geboren: Am 19. September 2021 tut sich ein neuer Krater auf der Atlantikinsel La Palma auf. Niemand ahnt, dass es der größte und unglaublich zerstörerische Vulkanausbruch in Europa seit 5 Jahrhunderten wird - eine seltene Chance für Wissenschaftler, der Evolution bei der Arbeit zuzuschauen.

Bild: Albatross World Sales

Fast drei Monate schleudert der Vulkan gigantische Brocken an pyroklastischem Material, Lava und Asche aus sich heraus. Zeitweise schieben sich mehrere Lavaflüsse mit einer Geschwindigkeit von 120 Metern pro Stunde die Bergflanke hinunter. Was ihnen im Wege steht, wird zerstört und unter einer bis zu 60 Meter hohen Lavaschicht begraben.

Bild: Albatross World Sales

Der Vulkan hinterlässt eine gespenstische Szenerie am Fuß des Gebirgsmassivs: An das dicht besiedelte Tal erinnern nur noch Schornsteine, die aus erstarrten Lavabergen herausragen und eine schneegleiche Staubschicht verwandelt ganze Inselteile in eine beklemmende Mondlandschaft. Doch aus der Zerstörung wächst neues Leben.

Die Doku begleitet ab dem ersten Tag des Ausbruchs die wissenschaftliche Arbeit am Vulkan.

