Der Ukraine-Komplex - Ein europäischer Krieg in 10 Stimmen

10 Menschen berichten von ihren Erlebnissen und über ihre Sichtweise des Kriegs in der Ukraine. Sie geben ihm durch ihre verschiedenen Stimmen und Meinungen ein vielschichtiges Gesicht. Unmittelbar nach Kriegsbeginn wurden sie alle interviewt. Jaroslaw zum Beispiel ist 17 und musste ohne Eltern aus Charkiw nach Deutschland fliehen. Der Krieg hat ihn binnen kürzester Zeit zu einem Erwachsenen gemacht: "Verdammt, was würde ich geben, um in Charkiw wieder mit meinen Kumpels abzuhängen, um sogar wieder in die Schule, in den Unterricht zu gehen. Warum beginnt man erst etwas zu schätzen, wenn man es verliert?!" Alla, 69, hat mehr als die Hälfte ihres Lebens in Moskau verbracht, lebt seit vielen Jahren in Köln. Sie schämt sich für Russland und ist fassungslos darüber, was passiert ist: "Für mich gibt es keine Halbtöne. Es gibt nur schwarz oder weiß. Russland ist der Aggressor." Roman, 40, sieht das anders. Er ist in Odessa geboren und lebt mit seiner Familie seit über 30 Jahren in Deutschland: "Das ist eine Militäroperation, zum Schutze der Bevölkerung der Donbass-Region. Das ist meine persönliche Meinung."

Jeder hat einen direkten Bezug, jeder ist ein Teil dieses europäischen Krieges - ein Begriff den Europäer 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges wieder in ihr tägliches Vokabular aufnehmen mussten. Valerij, Priester der russisch-orthodoxen Kirche in Wiesbaden, ist gebürtiger Ukrainer: "Es ist ein Bruderkrieg. Die Geschichte der Menschheit beginnt mit einem Mord. Ein Bruder tötet den anderen. Kain tötete Abel, obwohl sie aus dem gleichen Geschlecht stammten. Warum?"

Vitali ist renommierter Regisseur aus Moskau mit ukrainischen Wurzeln, hat Dokumentarfilme unter anderem über Gorbatschow und Putin gedreht, lebt heute in Lettland im Exil: "Wenn jeder russische Bürger eine ukrainische Fahne in sein Fenster hängen würde, würde diese Regierung alleine schon unter dem Gewicht der ukrainischen Fahnen zusammenbrechen. Und jetzt schauen wir uns mal um: Wie viele Fahnen hängen in den russischen Fenstern? Drei, vier? Ah, gar keine?! Was wollt ihr dann noch?!"

10 Interviews mit 10 Menschen. Keine Archivbilder, keine Ausschnitte aus den Nachrichten, keine Kommentare. Nichts, was von den Sprechenden ablenkt - nur so schafft man es wirklich ihre Stimmen zu hören. Sie alle bilden die Vielstimmigkeit dieses "Ukraine-Komplexes" ab. Ihre verschiedenen Meinungen und Wahrnehmungen stehen für die verschiedenen Facetten, die dieser Krieg mit sich bringt und offenbaren die tiefsitzende Komplexität der europäischen Geschichte.